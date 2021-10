"Vaccinarea la chiuvetă", demascată. Val Vâlcu: Trebuie să fie mulți proști care dau 100 de euro ca să MOARĂ

O mulțime de români au certificate verzi false, după ce fenomenul "vaccinării la chiuvetă" a luat amploare și după ce unii și-au făcut "afaceri" din asta.

Printre persoanele care au cerut certificate fictive de vaccinare anti-COVID se află membri ai unui lot olimpic şi un subofiţer de la Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Prahova, se arată în motivarea Tribunalului Prahova, care a dispus cercetarea sub control judiciar a celor patru inculpaţi reţinuţi în dosarul vaccinărilor fictive.

În document sunt transcrise interceptări ale unor discuţii purtate de către inculpaţii din dosar, în urma verificărilor stabilindu-se că una dintre persoanele care au beneficiat de vaccinarea fictivă este subofiţer în cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Prahova.

"La data de 04.08.2021, ora 15:47:57, XX şi XX poartă următoarea discuţie telefonică:

‘XX: Nu, alea care ţi-am dat eu. X, XX şi soţii care ţi-am zis eu… X, ştii tu … PAŞAPOARTE…ăştia doi şi cu ăia doi..

XX: Ăştia să fie cu Pfizer, nu cu AstraZeneca că nu avea.

XX: Mai am pe ăia cinci cu AstraZeneca, trebuie să îi rezolvăm şi pe ăia, cum-necum!

XX: Stai să vedem, s-a făcut cerere, dar stai, că X e finuţă, dar depinde şi ea de alţii…"

De asemenea, printre solicitanţi se află şi membri ai unui lot olimpic, se arată în documentul citat:

"În data de 12.07.2021, ora 17:57:57, … a fost contactat şi au purtat următoarea discuţie:

XXX: Alo? Da!

XX: Salut! De la Sinaia te sun. Ţi-am trimis..

XXX: Da…

XX:… pentru mine şi soţia…Şi ţi-am trimis şi pentru nişte…pentru naşii mei…şi…naşii nu mai vor, că..s-au speriat că durează, că face, că drege, că io cu naşi-miu suntem la lotul olimpic şi noi tre’ să avem vaccinuri că avem deplasare în China.

XXX: Ştiu, am înţeles…el mi-a zis când m-a sunat astăzi că miercuri mă sună pentru joi, să zică la ce oră şi unde…că e altă locaţie acum.

XX: Am înţeles…haideţi..

XXX: E de ajuns să vii, decât de prezenţă şi atât..

XX: XXX : Am înţeles

XXX: Dacă (neinteligibil), bine, dacă nu…ne auzim miercuri şi…

XX: A…deci s-ar putea să poată, să facă treaba bună totuşi…

XXX: Da!… Aşa mi-a zis astăzi, că m-a mai sunat…şi de la Sinaia o grămadă..

XX: Păi da.. Deci rămâne pă miercuri? pă la ce oră?

XXX: Miercuri mai mă suni pă după-masă, ca să-ţi spun la ce ora.

XX: Bine! Eşti boier! Hai, Doamne-ajută! Să rezolvi, că altfel m-ai ..m-ai băgat în…

XXX: Ce, io nu vreau?

XX: Hai! Mersi! Salut!

XXX: Hai!", citează g4media.ro

Val Vâlcu, reacție fermă: "Trebuie să fie mulți proști care dau 100 de euro ca să moară"

"Erau unii prin Prahova, la o echipă de fotbal locală, s-au vaccinat în fals, au aruncat serul și i-a ștampilat certificatul. Imediat se aude! Totuși, niște oameni suficient de tâmpiți, să dea 100 de euro ca să păstreze riscul de deces prin COVID se mai găsesc. Și tocmai pentru îi caută, se află. Nu e o sumă mare. Trebuie să fie mulți proști care dau 100 de euro ca să moară sau să păstreze riscul de a muri nealterat! Ăștia vorbesc, se laudă, își spun unul altuia, pun pe rețelele de socializare, se dă sfoară în țară. Nu trebuie să-i caute poliția, ajung ei singuri. Și ăia care fac astfel de fapte, dar și ăia care vor să beneficieze de ele sunt la fel de tâmpiți", a declarat Val Vâlcu, în direct la B1 TV.

Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, a anunțat joi dimineața că centrul de vaccinare Neghiniță s-a închis temporar după ce parchetul și poliția au descins la fața locului.

"Începând de azi centrul de vaccinare Neghiniță se închide temporar. Deși în contextul actual e nevoie ca de aer de fiecare centru, suntem forțați să întrerupem activitatea pentru o perioadă. Parchetul, împreună cu Poliția, au descins azi la prima oră pentru a ridica probele de la fața locului.

Acest centru a ridicat o serie de suspiciuni privind certificate false. Am alertat imediat autoritățile abilitate, iar azi s-a confirmat că astfel de cazuri s-au repetat.

Voi dispune schimbarea în integralitate a personalului din această locație. Până când procurorii nu vor finaliza cercetările nu putem risca să mai colaborăm cu nimeni de acolo. Vom schimba întreaga echipă. Iar în cel mai scurt timp vom reporni activitatea în centrul Neghiniță. Fiindcă e mare nevoie de imunizare în aceste zile", a scris Radu Mihaiu, primarul sectorului 2, pe Facebook.

Medicul Vasi Rădulescu reclamă faptul că există grupuri de Facebook care vând certificate verzi COVID false.

"Există niște grupuri pe Facebook care vând certificate Covid. Mi se pare absolut incredibil să-ți faci business din așa ceva. Vă anunț că Poliția Română a primit deja informațiile și va acționa repede. Și cum vă puteți lua un certificat, știind că aveți o hârtie și ZERO protecție în fața bolii? Câtă inconștiență e asta? Idem cu cei vaccinați la chiuvetă, bașca figurând și vaccinați în sistem! Dacă vedeți moarte pe lângă voi și vreți vaccin, cum procedați? Vă autodenunțați? Avem nevoie de responsabilitate, respectarea regulilor, încrederea în știință. Altfel suntem pe o pistă imorală, ilegală, cu riscuri multiple.", a scris Vasi Rădulescu pe pagina sa de Facebook.

