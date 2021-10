Centru de vaccinare din Bucureşti, ÎNCHIS. Suspiciuni că se eliberau certificate FALSE. Poliţia, percheziţii şi mandate de aducere

UPDATE:

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 au făcut joi 5 percheziții domiciliare în București într-un dosar in care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals informatic.

Totodată, sunt puse in executare și 168 de mandate de aducere emise pe numele unor suspecți, precum și alte 10 pe numele unor martori, ce urmează să fie audiați.

Cercetările în acest caz au demarat în august și vizează, conform polițiștilor, activitatea mai multor funcționari publici, detașați la un centru de vaccinare din sectorul 2.

Aceștia sunt bănuiți că ar fi modificat, fără drept, date informatice implementate în evidența persoanelor vaccinate: „ar fi fost înlocuite datele persoanelor vaccinate impotriva Covid 19 cu ale unor persoane care nu au fost vaccinate în realitate, având ca scop obținerea frauduloasă a documentelor care să ateste vaccinarea”.

În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe mijloace de probă.

Cercetările în acest caz continuă, scrie Mediafax.

-ştirea iniţială-

Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, a anunțat joi dimineața că centrul de vaccinare Neghiniță s-a închis temporar după ce parchetul și poliția au descins la fața locului.

"Începând de azi centrul de vaccinare Neghiniță se închide temporar. Deși în contextul actual e nevoie ca de aer de fiecare centru, suntem forțați să întrerupem activitatea pentru o perioadă. Parchetul, împreună cu Poliția, au descins azi la prima oră pentru a ridica probele de la fața locului.

Acest centru a ridicat o serie de suspiciuni privind certificate false. Am alertat imediat autoritățile abilitate, iar azi s-a confirmat că astfel de cazuri s-au repetat.

Voi dispune schimbarea în integralitate a personalului din această locație. Până când procurorii nu vor finaliza cercetările nu putem risca să mai colaborăm cu nimeni de acolo. Vom schimba întreaga echipă. Iar în cel mai scurt timp vom reporni activitatea în centrul Neghiniță. Fiindcă e mare nevoie de imunizare în aceste zile", a scris Radu Mihaiu, primarul sectorului 2, pe Facebook.

Şi vedetele au apelat la certificate false

Cinci celebrități britanice ar fi plătit fiecare 750 de lire sterline pentru a primi pașapoarte COVID-19 false pe aplicațiile dedicate NHS, totul pentru a apărea în emisiunile posturilor E4 și MTV, relatează Daily Mail.

Persoanele publice, patru vedete de reality-show și un muzician, au dorit să apară la Celebrity Coach Trip de pe postul E4 și la Geordie OG de la MTV. Ambele canale au cerut ca vedetele să fie complet vaccinate pentru a putea apărea în emisiunile respective.

750 de lire sterline pentru a apărea în emisiuni

The Sun raportează că cele cinci vedete ar fi plătit 750 de lire sterline fiecare pentru a înșela aplicația NHS, astfel încât să apară în emisiuni.

O sursă a declarat publicației: „Starurile de reality show și muzicianul implicat în înșelătorie sunt toți bine conectați - și nu le-a fost greu să găsească pe cineva în cunoștință de cauză”.

„Costă doar 750 de lire sterline pentru introducerea pașaportului fals în aplicație, iar procesul durează aproximativ patru zile”, a mai precizat sursa.

Sursa a adăugat că a devenit evident că este imposibil ca oamenii să facă diferența între un pașaport COVID-19 real și fals.