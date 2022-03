UE, decizii de ultimă oră în contextul războiului din Ucraina. Putin și Lukașenko, judecați pentru crime de război. Cererea lui Zelenski, ACCEPTATĂ

Marius Tudor, consilier în Parlamentul European anunță că UE a luat mai multe decizii importante în contextul războiului din Ucraina. Astfel, potrivit acestuia, s-a hotărât ca Vladimir Putin, președintele Rusiei și Alexandr Lukașenko, președintele Belarusului, să fie judecați de Curtea Penală Internațională pentru crime de război.

Lista hotărârilor UE

"Acum, în plenul Parlamentului European, s-au anunțat decizii extraordinar de curajoase luate de UE în contextul războiului din Ucraina:ATENȚIE!Roberta Metsola, președinta Parlamentului European ne spune așa:

1. Putin și Lukașenko, liderii Rusiei și Belarusului, vor ji judecați de Curtea Penală Internațională pentru crime de război.

2. UE acceptă aplicația de aderarea, de îndată, a Ucrainei la Uniunea Europeană.

3. UE va sprijini Ucraina cu armament în valoare de 500 de milioane de euro.

4. Rusia este obligată să plătească daune de război și să reconstruiască ce a distrus prin bombardamente.

5. Se oprește dependența UE de gazul rusesc.

6. Niciun diplomat rus nu mai intră în Parlamentul European.

7. Toate zborurile rusești interzise în spațiul aerian UE.

8. Rusia este scoasă din sistemul SWIFT.

Acestea sunt doar câteva din deciziile luate printr-o rezoluție a Parlamentului European.Întrebările care se pun, acum: Cum va reacționa Putin? Ce efect vor avea aceste decizii curajoase ale celor de la Bruxelles? Ce se va întâmpla cu relația dintre Putin și Lukașenko și cum va influența sancțiunea de a fi judecați desfășurarea războiului? Zelenski s-a adresat, și el, Parlamentului European și discursul său s-a încheiat așa: "Viața va învinge moartea!"", anunță Marius Tudor pe pagina sa de Facebook.

UE acuză Rusia de "terorism geopolitic"

Rusia se face vinovată de "terorism geopolitic", a afirmat marţi preşedintele Consiliului European, Charles Michel, într-un discurs rostit în plenul Parlamentului European, în timp ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susţinut că Ucraina ar intenţiona să se doteze cu arme nucleare, transmite Mediafax.

"Nu este atacată doar Ucraina. Este atacat dreptul internaţional, este atacată ordinea internaţională bazată pe reguli, democraţia şi demnitatea umană", a afirmat Charles Michel, conform cotidianului Le Figaro, într-un discurs rostit în plenul Parlamentului European. "Pur şi simplu, este vorba despre terorism geopolitic", a subliniat preşedintele Consiliului European.

La rândul său, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat marţi Rusia de practicarea "terorismului de stat".

Moscova susţine că Ucraina vrea să se doteze cu arme atomice

Însă Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a susţinut, într-un discurs rosist prin videoconferinţă la Conferinţa ONU pentru Dezarmare de la Geneva, că Administraţia Volodimir Zelenski ar plănui să achiziţioneze arme nucleare.

"Riscurile generate de regimul Volodimir Zelenski asupra ţărilor vecine şi asupra securităţii internaţionale au crescut substanţial după ce autorităţile de la Kiev au intrat în jocuri periculoase legate de planurile de a se dota cu arme nucleare. Ucraina încă are tehnologie nucleară sovietică şi mijloace de a lansa astfel de arme. Nu putem evita să răspundem la un pericol real", a afirmat Serghei Lavrov, citat de agenţia Reuters.

Lavrov a subliniat că scopul intervenţiei militare ruse ar fi "demilitarizarea" şi "denazificarea" Ucrainei. Ministrul rus de Externe susţine, potrivit agenţiei Interfax, că Rusia nu încalcă suveranitatea Ucrainei deoarece Administraţia de la Kiev nu avea control asupra întregului teritoriu, o referire la conflictul separatist din Lugansk şi Doneţk, şi, în plus, ar fi încălcat drepturile minorităţilor etnice.

Statele Unite, Alianţa Nord-Atlantică, Uniunea Europeană, Marea Britanie, Canada, numeroase alte state occidentale şi secretarul general ONU, Antonio Guterres, au condamnat vehement intervenţia militară rusă în Ucraina, denunţând încălcarea suveranităţii ţării.

Volodimir Zelenski, aplaudat în picioare de liderii UE. Intervenție în PE

"Nici nu știu cum să mă adresez mai bine. Nu pot să zic "Bună ziua!", "Bună dimineața!", "Bună seara!", pentru că această zi nu este deloc bună pentru majoritatea dintre noi. Pentru unii e chiar ultima zi. Cetățenii Ucrainei se apără plătind cu viața. Sunt foarte mulţumit de ceea ce am văzut aici, de ceea ce am auzit aici. Sunt foarte fericit că simt această atmosferă. Suntem uniţi şi acesta este motivul pentru care sunt fericit acum, dar nu știam că acesta va fi prețul pe care va trebui plătit de toți ucrainienii. Nu am ştiut că acesta este preţul pe care urmează să îl plătim şi este o tragedie. Este un preţ foarte mare pe care trebuie să îl plătim. Sunt mii de oameni care au fost ucişi şi un singur război. Nu îmi citesc discursul de acum de pe o hârtie. Realitatea din ţara noastră este cu totul şi cu totul alta.", a declarat a declarat Volodimir Zelenski în parlamentul European. Vezi declarația completă AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News