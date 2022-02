TVA-ul pentru locuințele noi a scăzut în 2022, nu și prețurile. Guda arată o MANIPULARE grosolană. Ce să cauți pe Google înainte de a-ți cumpăra o casă

Analistul economic Iancu Guda afirmă, la Digi24, că în acest moment suntem într-o bulă imobiliară. El atenționează că pentru un cost al investiției de 100 de lei, dezvoltatorul imobiliar cere 250. Justificat? Sau nu? Puteți verifica și calcula chiar voi, cu o formulă simplă și cu o căutare pe Google.

”Eu sunt convins că suntem în bulă imobiliară. Astăzi, dacă-ți cumperi un bun imobiliar - un apartament, o casă- ți-ai putea recupera banii din chirie în 25 de ani, în unele cazuri chiar în 30 de ani. Este mult față de cât valorează. Faptul că e foarte multă emoție, mulți cumpără irațional, fără educație financiară, se supra-îndatorează și prețurile au crescut, aceasta nu înseamnă că reflectă valoarea intrinsecă” a afirmat economistul.

Creșterile în imobiliare de 20%, din cauza materiilor prime, o MANIPULARE

Iancu Guda afirmă că ”dezvoltatorii au spus că `s-au scumpit materiile prime și nu mai putem ieftini acum`, deși TVA-ul a scăzut de la 19% la 5% pentru apartamente sub 140.000 de euro. Este o manipulare, din punctul meu de vedere, și vă spun și de ce. Dacă ne uităm - și am făcut un calcul- se construiește cu 100 de lei (cost) și se vinde cu 250 de lei (preț). Din acest cost, 30 reprezenta, înainte de scumpiri, materia primă. Acestea să spunem că au crescut, în medie, cu 50%, deci reprezintă 15. Cât reprezintă 15, din prețul final, 250? Vine cam 6%. Dar, atenție! Să faci un bloc îți ia cel puțin 2 ani. Deci, prețurile s-au scumpit doar un an, așa că ar trebui să vedem o scumpire a prețului final, doar din cauza scumpirii materiilor prime de 3%, nu de 20%, cum spun dezvoltatorii”.

Economistul a dat și un sfat important celor care vor să-și cumpere o locuință: ”Le recomand tuturor, când se duc la discuție cu dezvoltatorii, să caute pe Google rapoarte de credit. Veți găsi platforme, puteți descărca, la click, raportul despre acel dezvoltator imobiliar, uitați-vă la cât profit face, ca să mergeți la o discuție informați și să aveți o negociere corectă, bazată pe cifre, nu pe generalități”.

În 2022, TVA-ul pentru locuințele sub 140.000 scade la 5%

De la 1 ianuarie 2022, a intrat în vigoare cota redusă de TVA pentru locuințele noi care costă până-n 700.000 de lei. TVA-ul a scăzut de la 19% la 5%. O singură locuință poate fi cumpărată cu TVA de 5%. Cu toate acestea, în piața imobiliară, se vorbește despre creșteri de prețuri.

