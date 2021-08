Turcan: Se schimbă formula de calcul a pensiilor. Oamenii să fie stimulați să rămână mai mult la muncă

'Se schimbă formula de calcul a pensiilor. O să anunțăm la începutul anului 2023. Vom ajunge la o formulă de calcul a pensiilor prin care pensiile mai mici să crească mai mult decât pensiile care ies în momentul de față mai mari pentru cei care se pensionează. Este o schimbare fundamentală de calcul a pensiilor în România.', a spus Raluca Turcan, la Digi24.

'De asemenea, intenționăm ca pentru cei care optează să rămână în activitatea profesională să creăm un sistem de bonificare în calculul pensiilor astfel încât oamenii să fie stimulați să rămână mai mult la muncă. În momentul în care la calculul pensiei se adaugă un procent în funcție de cât au contribuit oamenii are legătură cu perioada de contributivitate și cu nivelul veniturilor. E un stimulent pentru cei care rămân în activitatea profesională.', a declarat Turcan.

'Pe reforma pensiilor avem un calendar de lucru în care vom pune la punct întregul cadru normativ care nu ține doar de formula de calcul a pensiilor ci și de instrumente de creștere a contributivității la sistemul de pensii astfel încât acesta să fie sustenabil. Intenționăm ca politică activă să încurajăm oamenii să muncească oamenii și să fie stimulați penru a munci', a mai spus Raluca Turcan.

Turcan: Nu am o lampă a lui Aladin în care să văd cum vor crește prețurile!

'Se estimează o creștere a prețurilor, însă nu disproporționată. Nu cred că e oportun să dau cifre pentru că mă uit și eu la analize economice. Nu am o lampă a lui Aladin în care să mă uit și să spun cât vor crește prețurile. Aceste creșteri de prețuri vin de la angajatorii care, de exemplu, nu-și pot susține forța de muncă și atunci transferă costurile cu forța de muncă în prețuri. Este un lucru care s-a mai întâmplat. Dacă vă amintiți, exista obișnuința ca salariul minim să fie stabilit din pix, așa cum decideau guvernanții. Dacă venea un an electoral creșterea salariului minim era mai mare, dacă nu era an electoral, nu erau atât de îngăduitori.', a mai declarat Raluca Turcan, luni seară.

'Când salariul minim a fost majorat artificial și nesustenabil am avut, pe de o parte creșteri de prețuri, ca urmare a includerii cheltuielilor cu salariile și, de asemenea, muncă la negru. Toată lumea a avut de pătimit.', a declarat Raluca Turcan, la Digi24.

