Traian Băsescu, avertisment la decizia de relaxare, după COVID - 19: Am făcut-o praf

”Cred că ne-am relaxat pe neașteptate. Aș spune că până și relaxarea am făcut-o praf. Relxarea s-a produs cu data de 15 mai, relaxarea nepregătită a generat ce am văzut pe toate televiziunile, nerespectarea distanțării, aglomerații, care cel mai probabil va genera la o întoarcerea unei rate de infectare prin care am trecut. Până și relaxarea am greșit-o. 1 iunie era mai potrivit ca 15 mai. Vedeam efectele întoarcerii la școală a elevilor.

E imposibil pentru un polițist care are responsabilități pe stradă să spună pe cine amendează și cine nu. Nu există o logică a acestei relaxări timpurii. Chiar cred că a fost o relaxare nepregătită. În orice caz, orice carte, articol, a unui specialist, bariera reinfectărilor e fermă când avem peste 70% din populație e vaccinată. Când vorbim de comandamente, aceste lucruri au impact pe oameni care mor sau nu. Noi nu putem crea discriminare, cei vaccinați trebuie să fie egali cu cei ce și-au făcut test PCR și cel antigen.

Un test PCR, după cum am văzut într-un articol medical într-o revistă franceză costă doar 12 dolari, în Europa s-a ajuns și la sute. Pandemia nu e privată, este de stat. Statele au obligația să ia măsuri pentru ca cetățenii să fie egali. ”, a declarat Traian Băsescu, în exclusivitate, pentru România TV.