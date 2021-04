Titi Aur, mesaj din spital, după ce a fost internat cu COVID-19: Când știi că vine doamna cu coasa trebuie să știi să lași capul jos

Titi Aur a fost internat în spital pe 1 aprilie, după ce a început să respire din ce în ce mai greu. Analizele sale au arătat că are plămânii afectați de virus. La o săptămână de la internare, pilotul susține că încă se simte foarte rău și că respiră doar cu ajutorul măștii de oxigen. Totuși, potrivit medicilor, boala nu mai avansează, iar Titi Aur ar trebui să își revină treptat.

"Sunt tratat cu tot ce se poate mai bine. Am plămânii afectați în proporție de 45%. Nu pot respira fără mască. Acum am dat masca de pe gură puțin jos ca să pot să vorbesc cu dumneavoastră. Îmi vine foarte greu. Spitalul din Bârlad îl cunosc din copilărie. Am ajuns aici pentru că aici m-a prins boala. Eram venit acasă la părinți. Am găsit o echipă minunată, extraordinară.(...) De când am venit am văzut și relația cu alți pacienți. Medicul vine, îți explică că poți să pleci, poți să stai, dar dacă pleci riști, care sunt riscurile, evoluția. Eu la început aveam plămânul infectat la 30%, dar uite că a ajuns la 45%. Sperăm să nu treacă de 60-70% că se va ajunge mult mai rău și îi dăm de muncă mult mai mult lui Dumnezeu.

La mine s-a reușit stabilizarea. Practic nu mai avansează boala. Acum urmează să vedem în cât timp voi putea începe revenirea. Acum nu pot vorbi mult , nu pot respira decât cu mască de oxigen, cu două surse de oxigen, cu aproximativ 20 de litri de oxigen pe oră, ceea ce înseamnă mult și e foarte greu. Este foarte frustrant și mai ales atunci când știi că vine doamna cu coasa trebuie să știi când să lași capul jos, iar asta nu o poți face decât sub îndrumarea unor profesioniști, iar la spitalul din Bârlad am găsit o echipă nemaipomenită.", a declarat Titi Aur la RealitateaPlus.

