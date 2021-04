Titi Aur, infectat cu COVID: Nu pot să respir fără mască de oxigen. Plămânii sunt afectați

Titi Aur are plămânii afectați din cauza infecției cu virusul SARS-CoV-2. Pilotul profesionist se află internat într-un spital Covid-19 din Bârlad, primește oxigen suplimentar și se află sub supraveghere medicală.

Pilotul profesionist Titi Aur, infectat cu coronavirus în urmă cu aproape o săptămână, a explicat în exclusivitate pentru DC News care este starea sa de sănătate și cum se simte.

Titi Aur a fost internat în spital pe 1 aprilie după ce a început să respire din ce în ce mai greu. Analizele sale au arătat că are plămânii afectați de virus.

”Nu mă simt prea bine, nu pot respira decât cu mască de oxigen. Sunt cu două surse de oxigen, în nas și pe gură. Plămânii sunt afectați 30% și nu este prea plăcut. Am intrat pe un tratament super intensiv, dar nu la ATI ci în salon. Sunt în spital Covid la Bârlad, un spital foarte bun, cu personal implicat, foarte implicat și profesionist și încerc să trec de această fază.

Testat pozitiv pentru SARS-CoV-2

Duminică am fost testat pozitiv după niște simptome ușoare, un pic slăbit, moale, un pic de tuse, o stare generală proastă. M-am testat eu, au ieșit două succesiv pozitive, teste rapide, apoi am fost la spital și m-am testat, am făcut toate teste, la inimă, la plămâni, de sânge, tot, tot, plămânul nu era afectat. Mi s-a dat tratament și izolare pentru 14 zile la domiciliu. Eram, să zic, în cei 85% care așa trebuie să se trateze. M-am chinuit câteva zile cu temperatură, cu febră până aproape de 39, dar s-a liniștit.

Când s-a agravat starea de sănătate?

Joi, pe 1 aprilie am simțit că respir greu. La analizele reluate, inclusiv computer tomograf a ieșit plămânul afectat 30% ceea ce înseamnă categoria gravă de pacienți. Când e afectat plămânul intri cam între cei 15% care trebuie internați, cu tratament intensiv pentru că dacă trece plămânul de 65-70% afectat atunci problemele sunt foarte mari. Pe mine m-a prins totuși la început, cu 30%, probabil o să mai avanseze până duminică, până mâine, spune medicul, pot să ajung chiar la 50% afectare, sper să îl prindem înainte de a ajunge la 50%, dar asta înseamnă totuși sub control. Nu e ușor, nu pot respira fără mască, am o stare generală proastă. Sunt optimist și sunt pe mâini bune”, a declarat Titi Aur în exclusivitate pentru DC News.