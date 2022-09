Ţi s-a înţepenit inelul pe deget? Iată 3 metode prin care îl poţi scoate în siguranţă, fără să te răneşti

Din acest motiv, terapeuții de mână de la Athletico oferă câteva strategii pentru a îndepărta în siguranță un inel de pe deget înainte de a apărea o situație mai gravă. Aceste tehnici pot ajuta la evitarea unei călătorii la bijutier pentru a vă repara inelul, dacă ar fi nevoie să-l tăiați ori să-l zgâriaţi. Există mai multe motive pentru care un inel se poate bloca pe un deget. Un inel ar putea fi prea mic, artrita la nivelul articulațiilor poate provoca umflături, la fel ca și retenția de lichide, sau vremea caldă ar putea fi toți factori care contribuie la acest lucru. În timp, degetele pot, de asemenea, să se mărească pe un inel dacă acesta este îndepărtat rar, ceea ce face ca acesta să se blocheze.

O leziune traumatică, cum ar fi o fractură, sau orice leziune la nivelul brațului sau al mâinii, poate provoca adesea umflarea mâinii sau a degetelor. Neîndepărtarea unui inel în această situație ar putea permite inelului să se transforme într-un garou. Acest lucru poate avea ca rezultat efecte secundare grave, inclusiv pierderea senzației și a fluxului sanguin și potențiale leziuni ale tendoanelor, ceea ce ar putea duce la leziuni permanente ale țesuturilor și la necesitatea amputării degetului. Dacă degetul dumneavoastră este umflat din cauza unei leziuni la nivelul degetului, cel mai bine este să cereți unui profesionist medical să vă evalueze situația înainte de a încerca aceste tehnici. Încercarea de a îndepărta un inel în această situație ar putea provoca potențial mai multe daune, în cazul în care ar exista o fractură deplasată sau o altă leziune care nu ar trebui să fie deranjată.

Reduceți umflătura

În primul rând, încercați să reduceți umflarea. Puneți gheață în jurul inelului și al degetului și ridicați mâna deasupra capului timp de 5-10 minute. Frigul va face ca vasele de sânge să se restrângă, scăzând umflarea. Ridicarea va permite gravitației să ajute, menținând o parte din fluxul sanguin în afara degetului. Numai această strategie poate fi suficientă pentru a reduce umflarea și a permite îndepărtarea în siguranță a inelului de pe deget.

Apă cu săpun sau ulei

Folosiți un lubrifiant, cum ar fi apă și săpun, ulei sau soluţie de geamuri. Da, Windex! Agenții tensioactivi ajută la reducerea tensiunii de suprafață dintre inel și piele, ceea ce face ca inelul să fie mai ușor de manevrat de pe deget. De asemenea, Windex nu vă va lipi inelul, așa cum ar putea face alți lubrifianți, cum ar fi uleiul sau loțiunea.

Ață dentară

Glisați firul, ața dentară sau cordonul elastic subțire, pe sub inelul blocat, cu cea mai mare parte a acestuia spre vârful degetului. Puteți folosi un ac și o ață pentru a trece ața dentară sau sfoara sub inel. De asemenea, se poate folosi o pensetă subțire pentru a trece un elastic subțire pe sub inel. Începând din partea de sus a inelului, înfășurați strâns degetul cu ața/fil de numeroase ori pentru a comprima degetul. Continuați astfel până când ajungeți până sus și peste articulație. Cu capătul care se afla sub inel, începeți să desfaceți firul sau ața dentară cu inelul, trăgând spre vârful degetului. Acest lucru va permite inelului să alunece peste articulație pe măsură ce continuă să se deruleze.

