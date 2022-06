Tăriceanu a decis dacă revine în politică după ce a fost achitat definitiv

În cadrul emisiunii „Subiectiv“, la Antena 3, Răzvan Dumitrescu l-a întrebat pe Călin Popescu-Tăriceanu dacă revine în politică, după ce astăzi acesta a fost achitat:

„Vreau să vă întreb dacă veți acționa într-o anumită consecință, domnule Tăriceanu?“, a întrebat jurnalistul.

„Nu, aștept întâi motivarea instanței, înainte de a face...“, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

„Reveniți în politică dacă... mă rog, lucrurile, din punctul ăsta de vedere, se închid, cu dosarele care mai există sau care mai sunt?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Nu! Hotărârea de a ieși din politică am luat-o la finele anului 2020 și nu revin asupra ei“, a spus fostul premier al României.

Tăriceanu, primul anunț după ce judecătorii l-au achitat

Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a făcut primele declarații, luni seara, după ce a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

"Eu am fost acuzat pentru o așa-zisă faptă de abuz în funcție, în calitate de președinte al Senatului, dar, subliniez, că după mine au mai fost alte trei persoane, în speță, domnul Teodor Meleșcanu, domnul Titus Corlățean și domnul Robert Cazanciuc. Toți au îndeplinit funcția de președinte al Senatului fără ca niciunul dintre ei să întreprindă un act sau o acțiune în sensul celor solicitate de ANI și reclamate de Parchet, adică o acțiune prin care să se ridice calitatea de senator a unuia din membrii Senatului. Cu alte cuvinte, acțiunea m-a vizat pe mine, a fost o acțiune cu dedicație.", a spus Tăriceanu

"Adaug încă ceva. Dacă eu aș fi fost vinovat și am fost pus sub acuzare de către Parchet, așa ar fi trebuit să fie și membrii Biroului Permanent din care făceam parte și unde deciziile se luau în comun, prin vot secret. Trebuiau să fie acuzați și membrii Comisiei Juridice pentru același abuz în funcție, dar eu am fost singurul vizat, fapt care vorbește de la sine!", a menționat Tăriceanu.

"Nu vreau să mai fac politică, pe mulți nu-i cunosc, nu cred că ar putea exista comunicare. 30 de ani de politică s-au încheiat cu trei dosare penale. M-am străduit să fac lucruri bune, dar aceste dosare penale m-au pus serios pe gânduri, cu privire la existența statului paralel. Nu avem instituții suficient de puternice care să anihileze aceste demersuri nesănătoase.", a spus Călin Popescu Tăriceanu, într-o intervenție telefonică la România TV.

Călin Popescu Tăriceanu a fost achitat definitiv în dosarul în care era acuzat de abuz în serviciu şi de uzurpare la calităţi oficiale. Astfel, a fost menţinută decizia de pe fond. Senatorul Cristian Marciu trebuie acum să îi plătească lui Călin Popescu Tăriceanu suma de 5000 lei, cheltuieli judiciare.

De ce a fost trimis în judecată

Tăriceanu a fost trimis în judecată de Parchetul General în decembrie 2020, fiind acuzat că nu a constatat şi nu a supus la vot în plenul Senatului încetarea mandatului de senator al lui Cristian Marciu, deşi acesta din urmă avea o decizie definitivă dată de judecători prin care a fost declarat incompatibil şi nu mai putea ocupa o funcţie publică.

În primă instanţă, Tăriceanu şi Cristian Marciu au fost achitaţi de un complet de trei judecători de la ÎCCJ, după ce chiar procurorul de şedinţă desemnat în acest caz, Irina Kuglay, a solicitat achitarea pe motiv că textele de lege în baza cărora fostul preşedinte al Senatului a fost trimis în judecată 'generează confuzie'. Irina Kuglay a luat această decizie fără a se consulta cu procurorii care au făcut ancheta în acest caz.

Ulterior, Parchetul General a făcut apel, urmând ca un complet de cinci judecători să dea peste două săptămâni verdictul final în acest caz. Parchetul General susţinea că, potrivit Legii nr. 176/2010, Cristian Marciu se afla în stare de incompatibilitate cu funcţia de senator (avea interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică timp de 3 ani de la data de 4 martie 2015, când a rămas definitivă şi irevocabilă decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal).

Ca urmare, acesta a folosit fără drept calitatea de senator. Marciu a îndeplinit acte care implică exerciţiul autorităţii de stat, a participat la şedinţele Senatului, a făcut parte din comisii permanente şi speciale ale Senatului, a avut iniţiative legislative, a votat proiecte de acte normative, a adresat întrebări şi interpelări, susţineau procurorii (citește mai mult AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News