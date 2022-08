Țara din Europa unde vor dispărea băuturile carbogazoase

Marii producători din domeniul chimiei şi-au redus operaţiunile, în contextul creşterii costurilor la energie. Printre aceste firme se numără şi grupul norvegian Yara, care a decis să oprească producţia de azot şi uree la fabrica sa din Ferrara, nordul Italiei. „Furnizorii noştri ne-au informat că au probleme în a găsi CO2, pentru că operaţiunile fabricii de la Ferrara au fost reduse din cauza costurilor mari cu energia”, a declarat Alberto Bertone, directorul producătorului italian de apă minerală Acqua Sant’Anna, potrivit cde.news.

Băuturile acidulate, pe cale de dispariție în Italia

Așadar, al treilea jucător de pe piaţa de ape minerale din Italia, Acqua Sant’Anna a fost nevoit să îşi suspende o parte din producţia obişnuită, ca răspuns la diminuarea livrărilor de CO2, a spus Alberto Bertone. „Uneori am reuşit să găsim anumite livrări de CO2 în Europa dar sarcina devine din ce în ce mai dificilă deoarece mulţi colegi din industrie se confruntă cu o problemă similară”, a mai menționat Bertone.

De asemenea, Sanpellegrino, parte a grupului elveţian Nestle, este și el forţat să îşi reducă producţia: „Cu privire la problemele cu care se confruntă companiile din sectorul băuturilor din cauza lipsei de CO2, Sanpellegrino Group informează că a sesizat o scădere a livrărilor de dioxid de carbon şi a luat măsuri pentru a-şi ajusta producţia”, a spus compania într-un comunicat de presă. În acest context, Assobibe, Asociaţia care îi reprezintă pe producătorii italieni de băuturi carbogazoase, şi care numără printre membri săi companii precum Coca-Cola şi PepsiCo, vorbeşte de o situaţie care este agravată de explozia sezonieră a cererii pentru băuturi răcoritoare în lunile de vară.

O femeie bea 30 de doze de sucuri carbogazoase pe zi

O femeie din Marea Britanie suferă de o dependență rară: bea 30 de doze de sucuri carbogazoase pe zi. Ea spune că preferă să piardă relația cu sora ei geamănă decât să renunțe la băuturile carbogazoase. Emma Forrest consumă 3.000 de calorii pe zi – asta înseamnă 200 de lingurițe de zahăr – și spune că această dependență este mai periculoasă decât cea de jocurile de noroc, scrie BBC. Tânăra de 29 de ani se trezește de cinci ori pe noapte pentru a-și satisface pofta de sucuri și spune că mănâncă doar o masă pe zi pentru a-și menține greutate. „Am început acum trei ani jumătate. La început consumam trei doze, apoi cinci și din ce în ce mai multe. La un moment dat am ajuns la 20, iar acum dacă nu beau, am migrene”, spune Emma. „Mereu am o doză în mână. Chiar acum țin două doze – un energizant și o băutură acidulată. Am un stoc de 2.000 de doze acasă și țin 48 de doze acasă la sora mea, pentru atunci când o vizitez”, afirmă femeia. Emma spune că e dependentă de aceste băuturi acidulate și că simte că nu poate „funcționa” normal fără ele.

„Dacă nu le beau, am migene și încep să tremur. Atunci când le beau mă simt normal”, adaugă femeia. „Nu sunt de acord cu consumul lor de către copii. Dau dependență. Dacă încep să bea de la 10 ani, la vârsta de 16 ani vor fi deja dependenți. Eu am ajuns în stadiul acesta în trei ani”, spune Emma. Femeia era dependentă de jocuri de noroc înainte să înceapă să bea băuturi acidulate în exces. Ea spune că medicii dentiști i-au confirmat că nu are probleme cu dinții. De asemenea, Emma a reușit să nu se îngrașe deloc de când are această dependență.

