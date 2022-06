Stimularea regenerării gingiilor: remedii naturale împotriva retracției gingivale

Retracția gingivală apare atunci când țesutul gingival se corodează și gingiile se retrag înapoi. Să vedem cum putem stimula regenerarea gingivală cu elemente din natură.

Retracția gingivală apare atunci când țesutul gingival din jurul dinților se corodează și gingiile se retrag până când o parte din rădăcinile dinților sunt expuse. Retracția gingivală duce, așadar, la o expunere externă mai mare a dinților, creând o mai mare proliferare a bacteriilor între gingie și partea expusă a dintelui.

De asemenea, provoacă o sensibilitate mai mare a dinților, dar asta nu este tot. Retracția gingivală poate duce la deteriorarea gravă a țesutului și a structurii osoase a dinților și, eventual, chiar la pierderea acestora, potrivit Saluteconbio.

Retracția gingivală: cauzele

Retracția gingivală apare foarte lent și treptat de-a lungul anilor, cauzele pot fi multe:

Parodontita: o boală care provoacă o infecție bacteriană la nivelul gingiilor care, la rândul ei, determină retragerea lor rapidă;

Igienă orală slabă

Periajul agresiv: dacă te speli pe dinți agresiv vei distruge smalțul de pe dinți și asta va duce la recesiunea gingiei;

Factorul genetic: din păcate, un procent mare din populația lumii este predispusă la afecțiunile gingiilor care cauzează retracția. În acest caz, nu se poate face mare lucru pentru a remedia problema.

Fumatul: fumătorii sunt predispuși la formarea plăcii pe dinți si acest lucru poate duce la retracția gingivală .

Retracția gingivală: remedii naturale pentru stimularea refacerii gingiilor

Există mai multe remedii naturale pe care mama natură le pune la dispoziție pentru a combate retragerea gingiilor. Dorim să subliniem că aceste remedii vor fi mai eficiente dacă problema este descoperită înainte de a ajunge în punctul în care este necesară o intervenție chirurgicală foarte costisitoare de reconstrucție gingivală, care constă în grefe de țesut cauciuc.



Deci, dacă abia începi să observi că gingiile tale se micșorează, atunci remediile naturale pe care le enumerăm mai jos sunt pentru tine.

Ceaiul verde

Un studiu japonez publicat de Asociația Americană de Stomatologie a constatat că consumul regulat de ceai verde este benefic pentru promovarea dinților și gingiilor sănătoase.

Studiul a constatat că un aport constant de ceai verde duce la o scădere a trei indicatori ai retracției gingivale: adâncimea pungii parodontale, pierderea aderenței țesutului gingival și eliminarea sângerării.

Aloe Vera

Un studiu publicat în Jurnalul Societății Indiene de Parodontologia definește aloe ca un „vindecător și calmant al bolilor gingiilor (infecții, inflamații etc.)”. Studiul a evaluat 15 subiecți și a constatat că, atunci când li s-a administrat gel de aloe vera pe cale orală prin produse disponibile comercial, severitatea diferitelor boli ale gingiilor a fost redusă rapid.

Există diverse produse cu aloe vera disponibile în comerț potrivite pentru bolile gingiilor, cum ar fi paste de dinți, apă de gură și sucuri.

Ulei de eucalipt

Eucaliptul are proprietăți antiinflamatorii care sunt ideale pentru combaterea bolilor gingiilor. Ar putea fi foarte util pentru combaterea germenilor și uciderea bacteriilor prezente în faza de retracție gingivală.

Vitamina C

Vitamina C a fost folosită de secole pentru a opri sângerarea și retracția gingiilor. În plus, un studiu de 14 săptămâni efectuat pe mai mulți pacienți cu sângerare gingivală de la Universitatea California din San Francisco a constatat că sângerarea crește pe măsură ce aportul de vitamina C scade și invers.

Trucuri zilnice

Desigur, există și alte lucruri pe care le puteți face nu numai pentru a reduce severitatea retracției gingiilor, ci și pentru a vă îmbunătăți sănătatea orală generală.

Acestea sunt:

Menține o practică regulată de igienă orală;

Folosiți apă de gură în mod regulat;

Utilizarea zilnică a aței dentare;

Periați-vă ușor dinții într-o mișcare circulară.

