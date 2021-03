Spanac de primăvara a la Cezar Osiceanu. Rețetă simplă și gustoasă

Pilotul Cezar Osiceanu vă propune o rețetă simplă de spanac de primăvară.

”Afara este soare si frumos, natura reînviind in primăvara asta însorita parca luând in derâdere blestemul României si al omenirii denumit Covid-19! Asa ca cel putin la nivel gastronomic ar fi bine sa ne alăturăm si noi frumuseții naturii si nevoii de a fi din nou liberi măcar in bucatarie daca nu si pe strada!



Drept pentru care dam drumul la... muzica! Primăvara lui Vivaldi vi-o recomand cu maxima caldura chiar!!



După care luam:



- niște “baby carrot”



- o ceapa tăiată rondele potrivit de groase



- 2-3 căței de usturoi tăiați feliuțe subtiri



- o legătura de spanac serioasă ca mărime, spălată bine si tocata mărunt



- doua bucăți de friptura de pui la cuptor taiate mărunt împreuna cu ceva sos rămas de la ea



- o cutie de roșii decojite



- un pahar de vin alb sau roze



- mirodenii: piper negru, boia dulce, cimbru, curry, si verdeața proaspăta

După care purcedem rapid la:



-calirea ușoară a cepei pana este moale si aurie



- alăturăm cepei si feliutele de usturoi



- peste ele punem in tigaie morcovii scurși bine si ii lasam sa se amestece cu ceapa si usturoiul timp in care bucătăria începe sa miroasă a casa buna si ospitaliera



- așezăm spanacul peste conținut si amestecam incet având grija sa nu se lipească.



- Cand este înmuiat bine spanacul se pune friptura de pui la cuptor tăiată cubulețe cu ceva sos de la ea si amestecam ușor pentru ca sa se omogenizeze



- turnam vinul si roșiile decojite in tigaie si amestecam



- spre final adăugăm mirodeniile, iar un praf de curry va da o aleasa si deosebita aroma in combinație cu cimbrul si verdeața proaspăta



Si nu uitati superba muzica a lui Vivaldi si soarele de afara sa le puneti lângă voi la masa!



Gata ca se răcește, papa bun!



Pofta bunaaa!”, vă transmite pilotul Cezar Osiceanu.