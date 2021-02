Simptomele de long COVID sunt groaznice! Pielea unei femei arde ca la Cernobîl

O femeie din Marea Britanie a rămas cu inflamații îngrozitoare la mâini și picioare, după ce a suferit de long COVID (de lungă durată).

Nic Kimberley, în vârstă de 53 de ani, din Cotswolds, Anglia, s-a infectat cu virusul la începutul pandemiei.

Recent, a început să simtă o durere care pune presiune pe tot corpul, iar medicul ei a spus că este similar cu efectele Covid-19 pe care le văzuse la alți pacienți.

Kimberley a observat, pentru prima dată, că picioarele ei erau de un roșu aprins atunci când s-a dus la duș.

„Este ca și cum aș avea arsuri în urma radiațiilor. Nu am avut niciodată astfel de arsuri, dar am văzut fotografii și am urmărit cazul Cernobîl.", a spus femeia.

Ea susține că acum suferă mult, iar mâinile și degetele de la picioare le simte înghețate și cu furnicături.

Corpul ei s-a umflat până la punctul în care nu mai poate încăpea în blugi, a adăugat ea, scrie Daily Star.