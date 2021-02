Școli fără medici, teste blocate în DSP-uri. Elena Cristian: Problemă în curtea Ministerului Sănătății

Elena Cristian, redactor șef DC Business, a reacționat în direct la România TV după declarațiile ministrului Educației, Sorin Cîmpreanu, cu privire la testele anti Covid în școli, dar și cu privire la necesitatea unor schimbări în sistemul de educație.

Sorin Cîmpeanu a declarat pentru postul TV că ”dacă nu există personal medical, nu are cine să aplice testele și dacă nu are cine să aplice testele în școală atunci nu are de ce să ajungă testele în școală”.

”Despre toate problemele cu medicii din școli și cu cabinetele medicale știm de foarte mulți ani. Probabil că de 30 de ani tot vorbim de asta. Din ce ne spune domnul ministru acum, 5% dintre școli au medici. Circa 700 de medici la un număr de peste 17.000 de școli. Pe de altă parte, eu înțeleg perfect poziția ministrului în acest caz, că nu poți duce aceste teste în școli dacă nu ai personal specializat. Nu poți să îți faci singur testul, mai ales că nu este atât de ușor de manevrat. Testele ar putea fi interpretate de un adult, dar nu ar putea să le facă un adult fără să aibă o minimă pregătire în acest sens. Sigur că această problemă cred că este mai degrabă în curtea Ministerului Sănătății. Cred că acolo ar fi trebuit creionată o strategie, una comună, pentru că în acest moment chiar dacă aceste teste sunt la DSP-uri, problema mi se pare rezolvată deloc. Desigur că trebuie să vedem exact ce se întâmplă, este adevărat, sunt doar patru zile de când s-au deschis școlile și nu putem spune că deschiderea școlilor a dus la creșterea numărului de cazuri. Nu avea cum ca după trei zile copiii să se infecteze în școli. Profesorii sunt adulți și la cel mai mic simptom nu ar trebui să meargă în comunitate, nu ar trebui să meargă acolo unde sunt copiii pentru că la rândul lor, copiii, chiar dacă nu au simptome, pot merge acasă la bunici, la părinți, în comunitate și se poate răspândi virusul foarte rapid. Deci eu cred că ar trebui măsuri mai dure din acest punct de vedere. De asta sunt autoritățile ca să ia măsuri mult mai dure. Mă tem că testele vor rămâne pe la DSP-uri”, a declarat Elena Cristian.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, susține că testele rapide, destinate instituțiilor de învățământ, au ajuns la DSP-urile din țară și a precizat de ce nici nu vor ajunge la școli.

Acest articol reprezintă o opinie.