Teste rapide în școli. De ce nu se vor face. Cîmpeanu: Trist, dar aceasta este realitatea

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a explicat în direct la România TV de ce nu se vor efectua teste anti Covid în școlile din România.

”Testele rapide au ajuns la DSP, pentru că la DSP trebuie să ajungă. În școli trebuie să ajungă testele în măsura în care există cabinete medicale în acele școli și aș vrea să vă spun că 18% din școlile din România au cabinete medicale. Nu e suficient să existe cabinet medical ci trebuie să existe și personal medical. Dacă nu există personal medical nu are cine să aplice testele și dacă nu are cine să aplice testele în școală atunci nu are de ce să ajungă testele în școală. Cred că este simplu. Numărul total maxim de medici care s-a întors în școală este de 788, școlile sunt 17.000. Raportul este mai mult decât trist, dar aceasta este realitatea”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu.

Incidența cumulată în rândul elevilor pe cele 4 zile de la debutul semestrului al II-lea (1 caz de elev confirmat/10.000 elevi) este mult mai mică decât în rândul populației generale. În 8 județe nu s-a înregistrat niciun caz de infectare în rândul elevilor (Argeș, Brăila, Giurgiu, Neamț, Sibiu, Satu Mare, Tulcea și Vâlcea).

VEZI ȘI: Situația învățământului românesc la zi. Sorin Cîmpeanu: Nu știu să rezolv problemele din educație fără resurse