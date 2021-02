Situația învățământului românesc la zi. Sorin Cîmpeanu: Nu știu să rezolv problemele din educație fără resurse

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a intervenit joi seara în direct la România TV unde a explicat care este situația epidemiologică în școlile din România, dar a reacționat și cu privire la declarațiile președintelui Klaus Iohannis despre alocarea unor fonduri suplimentare pentru învățământ.

”Dacă cineva se aștepta ca pandemia să ia sfârșit odată cu începerea semestrului doi, mă tem că nu se aștepta corect. Aș vrea să vă spun că numărul de infectări în rândul elevilor, în primele patru zile din cel de-al doilea semestru înseamnă 1 la 10.000. Cu mult, mult mai puțin decât rata generală de infectare. Aș vrea să precizez că sunt opt județe în care nu am avut niciun elev infectat. În același timp, tot ce avem în acest moment, cazuri infectate, sunt infectări pe perioada vacanței, având în vedere perioada de incubație. De acum încolo vom putea vorbi de posibilitatea infectării în școală”, a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Teste rapide pentru instituțiile de învățământ

”Testele rapide au ajuns la DSP, pentru că la DSP trebuie să ajungă. În școli trebuie să ajungă testele în măsura în care există cabinete medicale în acele școli și aș vrea să vă spun că 18% din școlile din România au cabinete medicale. Nu e suficient să existe cabinet medical ci trebuie să existe și personal medical. Dacă nu există personal medical, nu are cine să aplice testele și dacă nu are cine să aplice testele în școală atunci nu are de ce să ajungă testele în școală. Cred că este simplu. Numărul total maxim de medici care s-a întors în școală este de 788, școlile sunt 17.000. Raportul este mai mult decât trist, dar aceasta este realitatea”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu.

Fonduri suplimentare pentru învățământ

Întrebat despre banii pe care îi primește Ministerul Educației, Sorin Cîmpeanu a susținut:

”În bugetul Ministerului Educației, pentru educație, subliniez acest lucru, trebuie să avem un buget măcar cu un leu mai mare decât bugetul pe anul 2020, execuție. Altfel, am spus că nu știu să rezolv problemele din educație fără resurse. Cât despre cifre, regula normală, în măsura în care suntem dispuși să respectăm regulile, este foarte clară. Primul ministru anunță bugetul după care fiecare ministru poate răspunde la absolut orice întrebări despre buget. Dacă fiecare ministru s-ar apuca să comenteze un proiect de buget, sigur nu ar fi bine”, a completat Sorin Cîmpeanu.

Situație epidemiologică școli,11 februarie, ora 18:00

Incidența cumulată în rândul elevilor pe cele 4 zile de la debutul semestrului al II-lea (1 caz de elev confirmat/10.000 elevi) este mult mai mică decât în rândul populației generale. În 8 județe nu s-a înregistrat niciun caz de infectare în rândul elevilor (Argeș, Brăila, Giurgiu, Neamț, Sibiu, Satu Mare, Tulcea și Vâlcea).

Luând în considerare perioada de incubație, primele cazuri de SARS - CoV - 2 identificate în școlile din România au la bază infectarea în săptămâna premergătoare începerii școlii.

Număr total de cazuri la nivel național:

1. Elevi confirmați în perioada 8 - 11 februarie: 244

2. Clase cu activitate suspendată la data de 11 februarie: 171

3. Angajați confirmați în perioada 8 - 11 februarie: 329.