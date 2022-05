Scenariu SF. Cât de aproape sunt medicina și tehnologia modernă de criogenarea oamenilor. Ce spune Boris Rubinsky

Criogenarea țesuturilor vii este studiată de oamenii de știință. Boris Rubinsky, de la Universitatea Berkeley din California a vorbit în exclusivitate la Academia de Sănătate de la DC Medical despre noile demersuri care se fac în această direcție.

Întrebat cât de aproape sau de departe suntem să criogenăm un om, Boris Rubinsky a spus că: "aș spune departe, dar este un interes mare", scrie DC Medical.

”Avem un grant de la NASA. Începutul este să prezervăm ficatul pentru transplantare, dar gândul este că în viitor, în 10-20 de ani s-ar putea să prezervăm un astronaut pe drum spre Marte. Mai cu seamă, dacă ar fi un accident, să-i salvăm viața. Este interes. Și în Statele Unite ale Americii este interes mare în prezervarea organelor pentru transplantare.

E o problemă mare cu transplantarea de organe că nu se găsesc. Acum doi ani am primit un grant de la National Science Foundation, de 25 de milioane de dolari, cu o grupă de la Harvard pentru a cerceta aceste tehnologii și una din subiectele cele mai ceea ce numește ”front of the line” este ceea ce facem împreună”, a spus Boris Rubinsky, în exclusivitate la Academia de Sănătate de la DC Medical.

Reducerea temperaturii fără formarea gheții

Cercetătorii caută metode pentru a reduce temperatura fără a se forma gheața. Criogenarea organelor ar putea permite păstrarea acestora pentru o perioadă mai îndelungată.

"Aș dori să spuneți câteva cuvinte despre ce înseamnă această prezervare. Eu spun că ficatul extras din organism poate fi păstrat pe un timp limitat în afara organismului, că metodele tradiționale se bazează pr coborârea temperaturii organului, ceea ce înseamnă și scăderea metabolismului, pe timpul cât organul se află în afara organismului și tocmai de asta e nevoie de soluții speciale pentru că metabolismul, deși e redus foarte, foarte, mult, nu e anulat complet și în acest condiții noi putem păstra un ficat 8 ore sau 12 ore în afara organismului. Câteodată ar fi nevoie de mai mult și atunci au fost imaginate metode care să poată să facă acest lucru, să poată extindă viața ficatului în afara organismului, dincolo de acest limite", a spus Irinel Popescu.

”Reducerea de temperatură e foarte important pentru că în metabolism toate reacțiile chimice sunt dependente de temperatură și dacă scazi temperatura cu 10 grade Celsius, poți să prelungești viața cu perioada dublă. Acum, temperatura obișnuită e de 4 grade pentru că ai dori să reduci temperatura cât mai mult ca să reduci metabolismul.

Ideal, dacă ai ajunge la zero grade Kelvin, adică -273 grade Celsius atunci viața se oprește și atunci e imortalitate. Problema principală e gheața. la o temperatură de zero grade, apa se transformă în gheață și gheața e foarte detrimentală la organele biologice și acum metoda standard e să prezervăm la 4 grade Celsius.

La 4 grade se poate prezerva pentru opt ore. E cam standard. Acum, în SUA problema e că distanțele sunt foarte mari și dacă vrei să aduci un ficat care se găsește în Miami, la San Francisco, numai drumul durează 6 ore. Multe organe se pierd”, a spus acesta. Citește continuarea pe DC Medical.

