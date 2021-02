Roverul Perseverance a ajuns pe Marte. Joe Biden a urmărit cu sufletul la gură transmisiunea NASA. "Nimic nu rămâne în tărâmul imposibilului". FOTO

Pe contul oficial de Twitter al Casei Albe a fost postată o fotografie în care președintele american stă în picioare, lângă un birou, și privește transmisiunea în direct a NASA cu amartizarea roverului Perseverance.

„Felicitări NASA și tuturor celor care au muncit asiduu ca să facă posibilă această asolizare istorică a roverului Perseverance. Astăzi am dovedit încă o dată că prin puterea științei și cu ingeniozitatea americană, nimic nu rămâne dincolo de tărâmul posibilității.”, este mesajul care însoțește fotografia.

Roverul Perseverance a ajuns, joi, pe planeta Marte, după o călătorie de șapte luni în care a parcurs 470 de milioane de kilometri. Momentul istoric a fost urmărit de mii de oameni din întreaga lume. Misiunea se alătură celor ale Chinei și Emiratelor Arabe Unite, ale căror sonde au ajuns și ele de curând pe orbita lui Marte.

Congratulations to NASA and everyone whose hard work made Perseverance’s historic landing possible. Today proved once again that with the power of science and American ingenuity, nothing is beyond the realm of possibility. pic.twitter.com/NzSxW6nw4k