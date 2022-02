România, reuniune a ţărilor de pe flancul estic al NATO, în contextul crizei din Ucraina. Aurescu, despre retragerea trupelor NATO

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat într-un interviu acordat CNN, că România va organiza o reuniune a ţărilor de pe flancul estic al NATO, în contextul crizei din Ucraina, respingând cererea Rusiei privind retragerea trupelor occidentale şi subliniind că în România nu sunt sisteme de atac, transmite Mediafax.

Rolul României în actualele eforturi diplomatice

Întrebat, în interviul acordat CNN, ce rol joacă România în actualele eforturi diplomatice, Bogdan Aurescu a răspuns: "Susţinerea pentru valorile euro-atlantice este foarte ridicată în România. De aceea, am cerut consolidarea prezenţei NATO în România, suplimentarea trupelor SUA în România şi suntem încântaţi că nu doar Statele Unite, ci şi Franţa au decis să trimită mai multe trupe în România. Chiar aş vrea să vă împărtăşesc faptul că pe 3 februarie voi găzdui la Bucureşti o reuniune a miniştrilor de Externe din ţările Formatului B9, formatul din care fac parte toţi cei nouă aliaţi de pe flancul estic, împreună cu ministrul francez de Externe, care este în vizită la Bucureşti în aceeaşi zi, pentru a discuta despre situaţia de securitate în zona noastră, în regiunea Mării Negre, iar ministrul de Externe al Ucrainei ni se va alătura şi el la această reuniune. Deci, vom putem discuta despre modalităţi şi mijloace referitoare la continuarea promovării dialogului şi în scopul obţinerii reducerii tensiunilor în regiune".

Aurescu, despre retragerea trupelor NATO din Bulgaria și România



Rugat să spună dacă există flexibilitate faţă de cererea preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, privind retragerea trupelor NATO din Bulgaria şi România, Bogdan Aurescu a precizat: "Sigur că nu şi, după cum bine ştiţi, răspunsul NATO la propunerile formulate de Rusia în decembrie, precum şi răspunsul scris al SUA la acele propuneri au fost destul de clare în această privinţă: orice fel de cerere privind retragerea trupelor şi echipamentelor NATO mobilizate deja pe teritoriile aliaţilor din est sunt legate în mare măsură de angajamentul aliaţilor NATO asumat prin Articolul 5. Deci, fiind legat foarte mult de nucleul sau de esenţa misiunii NATO, care este apărarea colectivă, este inacceptabil să existe vreun veto din partea vreunei părţi terţe în această problemă".



Întrebat ce părere are despre afirmaţiile preşedintelui Vladimir Putin, care apreciază că NATO nu ia în considerare preocupările de securitate ale Rusiei, ministrul român de Externe a precizat: "Am urmărit cu multă atenţie ce a spus astăzi (marţi - n.red.) în cursul conferinţei de presă cu premierul Viktor Orban; printre multele lucruri pe care le-a spus, a afirmat din nou că sistemele de apărare balistică din România şi Polonia reprezintă o ameninţare la adresa securităţii Rusiei, ceea ce nu este deloc adevărat, este absurd să spui că un sistem pur defensiv care nu este îndreptat împotriva Rusiei, ci împotriva potenţialelor ameninţări balistice din afara spaţiului euro-atlantic, ar fi o ameninţare pentru Rusia. Şi, după cum am menţionat deja, noi suntem pregătiţi să permitem Rusiei să verifice dacă există vreun fel de rachete ofensive în România, căci nu există, asta este sigur; apoi a spus că Ucraina va deveni curând membră NATO, dacă am înţeles corect afirmaţiile sale, dar acest lucru nu este pe agenda Alianţei în acest moment, nu există o decizie iminentă de a accepta Ucraina ca stat membru NATO".

Vulnerabilitatea Republicii Moldova



Întrebat dacă este preocupat de o potenţială vulnerabilitate a Republicii Moldova faţă de ideile de reconfigurare strategică sau faţă de o agresiune rusă, Bogdan Aurescu a declarat: "R.Moldova nu este membră NATO, dar am asistat de curând, spre exemplu în octombrie, la o criză a gazelor în Republica Moldova, iar acest lucru a fost generat în mod clar de acţiuni ruse împotriva acestei ţări, a fost probabil un foarte bun studiu de caz despre acţiuni hibride împotriva unei ţări din zona vecinătăţii estice şi atât România, cât şi Uniunea Europeană au acţionat cu determinare pentru a susţine Republica Moldova să facă faţă provocărilor de acest fel".

MAE, consultări în format hibrid

MAE organizează consultări, în format hibrid, pe tema situației din Ucraina cu miniștrii de externe din grupul B9. La întâlnire va fi și ministrul francez de externe aflat în vizită la București. Cu ajutorul sistemului on-line, la discuție va participa și ministrul de Externe al Ucrainei.



La reuniune, care se va axa pe tema situației îngrijorătoare de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Mării Negre, va lua parte și ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, în format VTC.

După consultările în Formatul București 9, ministrul Bogdan Aurescu și omologul francez Jean-Yves Le Drian vor susține o conferință comună de presă. Evenimentul va avea loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

