Piedone, ridicat de pe aeroport și dus la audieri: Au început să înconjoare avionul cu mitraliere

"Luasem bilete să plec cu soția la Florența, cu escală la Munchen. S-a anunțat o amenințare cu bombă în avion. Urcasem în avion. Cei de la poliția de frontieră m-au întrebat dacă am uitat ceva la poartă. Am zis că nu. Am zis sigur. Am urcat în avion, avionul a stat 10-15 minute, după care a golit tot avionul că este alertă cu bombă. Am făcut din nou control și am așteptat să urc în autobuz.

A venit un domn polițist și m-a invitat să-l urmez pentru clarificări. Mi s-a adus la cunoștință că am calitate de suspect într-un dosar din 2021. M-am urcat în mașină și am venit la sediul DNA. La DNA mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, că la preluarea mandatului meu n-am pus în aplicare o hotărâre de consiliu.

Nu am nici o restricție, nu am absolut nimic. În momentul în care vorbim, DNA ridică documente doar din trecut. I s-a luat costița din fasole. Cu o precizare: știm cu toții că marți este sentința finală în dosarul Colectiv. Au fost nenumărate amânări. Eu nu sunt un fugar. Imi aștept sentința cu capul sus. Piedone nu fuge din țară. Soția mi-a spus, tată, au început să înconjoare avionul cu mitraliere. Nu acuz pe nimeni. Nu sunt fugar, aștept cu demnitate sentința instanței", a spus Cristian Popescu Piedone.

