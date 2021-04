Păunescu, paradox în cazul Victor Socaciu: În mod atipic, multe teste nu i-au ieșit pozitive. E vaccinat și uite, niciodată nu poți avea garanția că ai scăpat

Victor Socaciu a fost internat în stare gravă, după ce s-a infectat cu coronavirus, la propriul eveniment, "Om bun". Victor Socaciu, în vârstă de 68 de ani, are diabet și a suferit, în urmă cu mai bine de 10 ani, o intervenție de transplant de rinichi.

Fiica artistului lui a făcut apel la oameni să se roage pentru viața artistului.

Ce spun medicii. Andrei Păunescu, informații

Din spusele medicilor, se face că Victor Socaciu își revine. Andrei Păunescu, fiul lui Adrian Păunescu, a declarat că starea cântărețului se îmbunătățește, însă va fi sigur de asta abia după ce se vor vedea. El a adăugat că a ținut legătura cu soția lui Victor Socaciu, care i-a spus că starea lui este stabilă și progresează.

"Pot să vă spun că m-am văzut cu Victor pe 30 martie la Breaza, unde eu am stat câteva minute, el 3 zile. A făcut un act eroic, la 30 de ani de la inaugurala acestui festival, iată cu prețul vieții chiar. El a făcut treaba asta în deplină securitate, dar virusul acesta... M-am văzut cu el atunci și doamne ajută că nu sunt mulți care au fost acolo cu probleme. Am vorbit chiar înainte cu o seară să se interneze și nu era bine.

Astăzi, am aflat de la soția sa, că starea este absolut stabilă și chiar într-un progres în ultimele zile, dar până nu îl auzim și nu îl vedem acasă nu ne putem bucura pe deplin.

Paradoxal, de fapt, în mod atipic, multe teste nu i-au ieșit pozitive. Este vaccinat, din câte știu, și uite că niciodată nu poți avea garanția că ai scăpat. Eu când am auzit că Victor este într-o stare din asta, am știut că e important ca prietenii să fie acolo. N-am făcut nimic, decât am dat semnalul multor oameni din presă sau din sistemul medical. N-a fost nevoie decât ca el să rămână internat", a declarat Andrei Păunescu, la Prima TV.

Marina Almășan, reacție despre Victor Socaciu

Marina Almășan a precizat că regretă că fostul partener s-a îmbolnăvit, însă nu știe nimic despre starea lui de sănătate, dat fiind că nu-și mai vorbesc de 10 ani.

"Noi nu mai vorbim de vreo zece ani. După divorţ am încetat orice relaţie, aşa că mă tem că nu cunosc nimic despre starea actuală a lui Victor Socaciu", a declarat ea pentru impact.ro.

Vasile Șeicaru, dezvăluiri despre Victor Socaciu

Colegul său de scenă, Vasile Șeicaru a făcut zilele trecute dezvăluiri despre Victor Socaciu și a spus că plămânii lui erau afectați 50%, dar și că mai mulți artiști au refuzat să participe la concertul organizat de artist.

"Are plămânii afectați cam 50% și este pe mască de oxigen. Nu este intubat", a declarat Vasile Șeicaru.

