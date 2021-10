Părintele Vasile Ioana a mers la Spitalul Floreasca unde sunt internați bolnavii de Covid-19: Am zis că vreau să-i împărtășesc

”Sărmanii medici nu mai fac față. Sâmbătă seară am fost la Spitalul Floreasca. Am văzut medici cu broboane de transpirație pe frunte. Mi-au zis: ”nu mai putem, părinte!” Le-am zis că vreau să vin să împărtășesc bolnavi de Covid pentru că acum am anticorpi și pot să merg în secție. Mi-au spus: ”bun venit, părinte! Nu a venit nimeni la noi să ne vadă și să ne întrebe ce mai facem!” Astăzi trăim o înstrăinare a unora față de alții. Nu mai suntem o comuniune de iubire în fața acestei boli”, a spus părintele Vasile Ioana.

Părintele Vasile Ioana s-a vindecat de COVID și are un sfat pentru români, după ce a vorbit cu mulți medici

Îndrăgitul părinte Vasile Ioana, de la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, se află în izolare, după ce a anunțat că a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2. Marți, a revenit cu o veste bună.

”Aveți în fața voastră un om vindecat de COVID! M-am vindecat! Am testul, sunt negativ. Mi-am făcut două teste. În două zile, ies din carantină, joi, cu ajutorul lui Dumnezeu. Vreau să știți că mă simt extraordinar de bine și vreau să vă mulțumesc pentru mesaje voastre de încurajare! Am trecut ca orice alt român cu frică, am trecut prin multe stări. A venit și la mine o frică de moarte, o stare depresivă și deosebit de puternică, o tristețe puternică. Dacă stai 14 zile singur, nu e chiar ușor. L-am avut cu mine pe Dumnezeu, Doamne, ocrotește-mă, nu mă lăsa să cad pradă gândurilor”, a spus părintele Vasile Ioana.

”Nu mi-a lipsit tratamentul pe care l-am luat din prima clipă. În viața mea, în aceste 14 zile, au fost combinate lucrarea lui Dumnezeu cu știința medicală”, a spus acesta.

”Vă mai dau un sfat. Am vorbit cu mulți medici. Expunerea la frig slăbește foarte mult. Sistemul imunitar este sensibil. Nu vă comportați ca oameni vindecați imediat ce v-ați vindecat de COVID. Stați la căldură, stați feriți. Mai este ceva: puteți să aveți surprize neplăcute ulterior. Cunosc oameni care au avut ulterior probleme grave. Vă îndemn să fiți prudenți!”, a spus Vasile Ioana.

Vasile Ioana slujește într-o bijuterie arhitecturală, un monument istoric care, în ciuda faptului că este o biserică mică, devine un spațiu mare, datorită bucuriei cu care o umple părintele.

Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică, 18 octombrie, ora 13.00

Până ieri, 18 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.467.401 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 5.830 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.245.422 de pacienți au fost declarați vindecați.

Până ieri, 42.042 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 17.10.2021 (10:00) – 18.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 261 decese (134 bărbați și 127 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Municipiul București.

Un pacient decedat a fost infectat în Austria și raportat de DSP Bihor.

Dintre cele 261 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, 1 la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 la categoria de vârstă 30-39 ani, 7 la categoria de vârstă 40-49 ani, 21 la categoria de vârstă 50-59 ani, 59 la categoria de vârstă 60-69 ani, 99 la categoria de vârstă 70-79 ani și 70 la categoria de vârstă peste 80 ani.

231 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 21 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 9 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.

Din totalul de 261 de pacienți decedați, 238 erau nevaccinați și 23 vaccinați. Cei 23 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 50 și 80 de ani. 22 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 19.745. Dintre acestea, 1.764 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienților internați, 491 sunt minori, 450 fiind internați în secții și 41 la ATI.