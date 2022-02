”Toată lumea a rămas și rămâne cu impresia că s-a terminat cu pandemia, iar eu sunt de acord cu dvs, și spun și am mai spus-o și acum un an, și de la început: omenirea subestimează acest virus și îl subestimează grav de tot”, a explicat prof. dr. Virgil Păunescu, pentru DC News.

De asemenea, Păunescu susține că acesta este și motivul pentru care cei de la OncoGen și Institutul Cantacuzino (alături de care se află în parteneriat) nu au renunțat la dezvoltarea acestui vaccin. ”Care trebuie să vă spun că nu este sensibil la niciuna dintre variante, adică nu și-a pierdut eficiența față de niciuna dintre variantele care au circulat, pentru că noi am verificat când s-a publicat ADN-ul tuturor variantelor și am vrut să vedem dacă combinația noastră de pepdine face obiectul vreunei mutații și face. (...) Această formulă de vaccinare este foarte eficientă de la început și până în prezent”, a mai spus Păunescu.

”Virusul este extrem, extrem de predispus la mutații”

”Revenind la ceea ce spuneam, că omenirea subestimează această pandemie, ea nu este nici pe departe trecută. Adevărul este că nu știm ce se poate întâmpla, dar în mod logic, aceste vaccinuri pe care le-am avut la dispoziție, având o durată, o memorie foarte scurtă, mai mult, nici măcar cei vaccinați nu au întrerupt ciclul de multiplicare al virusului, nu au fost sterilizați, virusul este extrem, extrem de predispus la mutații și s-ar putea peste o lună, peste două, peste trei, peste o jumătate de an, un an sau doi, să ne trezim cu o mutație din nou, cum a fost Delta, de exemplu, care a făcut ravagii, doar că vom fi din nou lipsiți de vaccin pentru că va fi o variantă care în mod evident nu va răspunde la vaccinurile pe care le avem actualmente pe piață. Și o s-o luăm de la zero, cu toate consecințele de rigoare. De aceea noi nu am întrerupt cercetările, și nu numai noi, sunt mai multe colective în lumea asta care au înțeles că acest virus ne putem trezi cu el înapoi oricând pentru că niciunul dintre vaccinuri nu îl poate rezolva această problemă, exceptând vaccinurile cu lipocite, dintr-un motiv foarte simplu. Anticorpii, din motive pe care nu le cunoaștem, nu au memorie”, a mai explicat prof. dr. Virgil Păunescu.

