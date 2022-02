Tehnologia pe care se bazează vaccinul intranazal românesc. Prof. dr. Virgil Păunescu explică

”Am știut că dacă vom dezvolta un vaccin pe bază de anticorpi, vom obține o imunitate de scurtă durată, dar nimeni nu credea că ar fi de șase luni sau mai puțin, se așteptau să țină cel puțin un an de zile. Un vaccin câștigător va fi un vaccin pe bază de limfocite T.

Lucrurile acestea erau niște ipoteze de lucru, pentru că acum ne aflam în fața unui virus SARS-CoV-2 care putea să se comporte la fel ca SARS-CoV-1 sau nu. Noi am mers pe această ipoteză și am mai mers pe încă o ipoteză: că administrarea intranazală va necesita cantități mai mici, fiind vorba de un virus nou, despre care știm foarte puține. Cu cât administrezi mai puțin, cu atât riști mai mult, așa că cea mai bună cale de administrare este cea pe care a intrat virusul, intranazal. În general e poate și sub 20% din cantitatea care se administrează prin injecție este identită cu cea administrată intranazal sau sublingual, se poate administra și sublingual această formulă.

Tehnologie pe bază de peptide

Atunci, pentru că am decis că nu vom aborda și nici nu era treaba noastră, ca să fiu sincer, povestea cu un vaccin pe bază de anticorpi și cum noi aveam deja expertiza celor trei - patru ani de vaccinuri în cancer, care dezvoltă doar imunitate pe bază de limfocite T, pentru că doar aceasta este eficientă în cancer, am încercat să abordăm, cu mijloacele pe care le cunoșteam, în momentul în care s-a publicat genomul virusului, să abordăm vaccinarea prin această tehnologie.

Este o tehonologie, că și aici e o confuzie, e o tehnologie pe bază de peptide, dar nu sunt peptide în sensul clasic al cuvântului. În momentul în care OMS a publicat lista cu vaccinurile candidat, lista a fost grupată pe tehnologii. Erau vaccinuri pe bază de acizi nucleici, vaccinuri pe bază de peptide. La acestea din urmă erau vreo 20 - 30 de colective care se angajaseră, dar trebuie menționat că tehnologia pe bază de peptide duce inevitabil tot la anticorpi, doar că această tehnologie numită în cancer ”long neopeptide antigen”, dezvoltă imuniatte cu limfocite T”, a spus prof. dr. Virgil Păunescu.

