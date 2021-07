Pancarta din secuime care l-a durut pe Seidler: Cât timp o să împușcăm urșii? Proști am fost!

"Dacă mă întrebaţi aşa, brut, dacă sunt de acord, pot să spun şi da, şi nu", a spus Cristian Seidler când a fost întrebat de Bogdan Chirieac ce părere are despre acest OUG.

Pancarta din secuime care l-a durut pe Seidler

"Eu înţeleg că sunt comunităţi umane puse în pericol de un urs. Între copil şi urs, aleg copilul. Dar nu e atât de simplu. De ce s-a ajuns acolo? De ce acum 50 de ani nu eram acolo? Am fost prin secuime. Am văzut pancarte mari pe care scrie ceva ce m-a durut: am cules fructele de pădure din faţa ursului. Dacă i-ai luat mâncarea, ce vrei să facă? E un animal. Spui că a venit peste tine ursul rău, după ce i-ai luat mâncarea. E un animal.

Sigur, ce să faci când vine peste tine? Poate să îl împuşti. Dar e un animal. Cât timp o să împuşcăm urşii şi o să le luăm mâncarea din pădure? Ce o să constatăm după? Proşti am fost...", a punctat Cristian Seidler.

Ce spunea, recent, ministrul Mediului

"Sunt cifre care arată creşterea numărului de întâlniri între urs şi om, creştere a intrărilor în gospodării a acestor animale, creşte presiunea asupra zonelor locuite. Cu siguranţă, această specie trebuie protejată, aceasta este regula europeană şi România trebuie să respecte această regulă, dar directiva europeană face posibilă intervenţia umană în cazuri justificate pentru apărarea vieţii oamenilor şi a bunurilor create de om. Aceasta este regula care se aplică în toate statele membre unde mai există populaţie de urs. (...) Cea mai mare greşeală este să susţii această cauză de protejare a unei specii, indiferent de consecinţe. Nu poţi să protejezi nicio specie în detrimentul vieţii umane.

Nu poţi să protejezi nicio specie creând un pericol constant, real şi din ce în ce mai mare asupra vieţii şi sănătăţii umane. E cea mai mare greşeală. (...) Animale sălbatice intră în gospodării, viaţa copiilor care merg la şcoală, în plină zi, este pusă în pericol de animalele sălbatice care umblă pe stradă, intră în blocuri, intră în curtea şcolii, în pensiuni, în hoteluri, distrug bucătării, deschid frigidere. Este o situaţie care nu se mai găseşte în nicio ţară europeană. ", afirma ministrul Mediului.