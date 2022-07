Nutriționistul Cristian Mărgărit, despre celebrul grătar: Cum alegem și preparăm carnea. Cât poți mânca

„Vara se mănâncă mai mult grătar (carne friptă) pentru că mulți oameni încă au impresia că este sănătos. Da, el poate fi sănătos, dacă ținem cont de o serie de reguli: Cum alegem și cum preparăm carnea? Cu ce o asociem? Câtă ne permitem să mâncăm?”, a spus nutriționistul Cristian Mărgărit.

„Știm că excesul de carne și prepararea la grătar nu sunt chiar cele mai sănătoase alegeri. Pe lângă un bun control al cantităților și al temperaturilor de gătit este important și ce punem lângă această friptură. (...) Marinarea cărnii (cu marinada preferată) reduce formarea de compuși toxici atunci când o gătim. Apoi am sigilat-o în tigaia de ceramică (se mai spune că “i se dă o față”), fără să o ard. Astfel sucurile din carne vor rămâne înăutru, pentru frăgezime. Apoi am dat-o la cuptor 10 minute la 140 de grade. Eu prefer temperaturi mai mici, chiar dacă timpul de expunere va fi mai mare. (...) Deci o carne bine făcută, dar din care nu curge “sânge” și nici nu este arsă. Ideal, zic eu. După cuptor se lasă 5-6 minute să se “odihnească” și apoi e tăiată felii și pusă în sau lângă salată. Fac asta pentru că prefer să elimin grăsimea care este în plus, ea mi-a folosit la gătit, dar acum nu am nevoie de acele calorii”, a scris nutriționistul Cristian Mărgărit pe blogul său.

„Câtă carne poți mânca? Această cantitate este individuală. Teoriile sunt una, practica este altceva. Din punctul meu de vedere, o persoană care face sport (și are nevoie de mai multe proteine) poate mânca de la 50-70g de carne pe zi (o femeie mai mică) până la 200-250g (un bărbat mai mare). În medie 100-150g, care nu ar trebui să devină un pericol pentru sănătate dacă este gătită corect și asociată cu multă salată, oțet balsamic și legume”, a explicat nutriționistul.





Mănânci ton aproape zilnic? Te-ai întrebat dacă este sau nu sănătos acest obicei? Iată ce a spus nutriționistul Cristian Mărgărit!

Se spune despre pește și fructele de mare că au reziduuri consistente atunci când vorbim de metale grele, mercur etc.

Nutriționistul Cristian Mărgărit a zis că peștele aduce o mulțime de avantaje pentru sănătate.

„Consumul peștelui are mult mai multe beneficii decât dezavantaje. Eu sunt un consumator constant de ton la conservă. Mi-am făcut analizele, mai exact toxicologia. Eram cu mercurul de zece ori sub limita minimă, eu fiind consumator aproape zilnic de ton. (...) Dacă cumperi pește, trebuie să știi de unde a fost pescuit", a zis Cristian Mărgărit la DC News, într-un interviu acordat în 2018.

Cristian Mărgătit este un susținător al vieții sănătoase și a tot ceea ce implică: nutriție, dietă, sport, relaxare și pentru asta alocă zilnic timp pentru documentare.

Comoara din pepene. Cristian Mărgărit: Trebuie să învățăm să mâncăm. Sunt comestibile și conțin foarte mult magneziu

Pepenele este deliciul verii, dar câți dintre noi mănâncă și semințele? Cristian Mărgărit, celebrul nutriționist, a explicat cum putem să le consumăm. Sunt mai multe feluri în care putem mânca semințele. Despre acest subiect, Cristian Mărgărit a vorbit pentru Antena 1, la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

„Mineralele, în special magneziul, sunt foarte utile și se regăsesc în semințele de pepene. Trebuie să învățăm să mâncăm și semințele fie atunci când mâncăm și pepenele, fie le separăm, le dăm cu puțin sare și le uscăm în cuptor. Le putem pune în salată sau le putem mânca pur și simplu. Semințele de pepene sunt comestibile și conțin foarte mult magneziu. Sunt bune pentru sănătate”, a spus la Neatza cu Răzvan și Dani.

Sunt țări asiatice în care semințele din pepene sunt apreciate la adevărata lor valoare. Acolo sunt uscate, prăjite și apoi consumate ca gustare. Sunt o sursă valoroasă de proteine. Mai exact, o cană are 30 de grame, ceea ce înseamnă peste 60% din doza zilnică recomandată.

