Nuntă cu scandal în judeţul Sibiu. Nu au ieşit sarmalele la numărătoare

O mireasă supărată că petrecerea ei de nuntă, care a avut loc sâmbătă, 20 august la o pensiune din zona Orlat, a fost mult sub așteptări a contactat redacţia Ora de Sibiu pentru a-şi spune păsul. Potrivit spuselor femeii, când au ajuns la pensiune pentru sărbătorirea fericitului eveniment, nuntașilor le-a cam pierit cheful de distracţie, şi asta pentru că atât meniul cât și condițiile stabilite telefonic cu proprietarul locației s-au dovedit mult sub ce își imaginaseră. Picătura care a umplut paharul, a spus femeia, a fost faptul că sarmalele nu au ieșit la număr. „Am dat 2.500 lei pentru 16 meniuri, și când am ajuns acolo erau doar patru platouri”, susține Rodica Stoica, potrivit publicaţiei amintite. ”Nici numărul sarmalelor nu a fost cel pe care l-am stabilit. Ba mai mult, gazda – proprietarul pensiunii – ne-a mai și luat din ele. Ne-a zis:."Am dat prima dată pentru petrecere 500 lei avans, acum o lună. În data de 16 august am mai dat 1500 lei, iar pe 20 seara, la petrecere, după miezul nopții, i-am mai dat 500 lei, dar am rămas toți flămânzi. Am depus plângere la Poliție și urmează să depun și la Protecția Consumatorului”, a spus mireasa indignată.

Jurnaliştii de la publicaţia sibiană au contactat proprietarul pensiunii din Orlat unde s-a ținut nunta. În replică, acesta spune că nu a greșit cu nimic – dimpotrivă, el consideră că s-a purtat frumos cu invitații și că cele patru platouri reprezintă echivalentul a 16 meniuri. „Nu este adevărat ce spune doamna. Dânsa m-a sunat de vreo opt ori să-mi tot ceară să modific porțiile – le-am modificat. Un platou este pentru patru persoane. A vrut să mă țepuiască să nu îmi mai dea ultimii 500 lei. Da, am luat sarmale pentru că erau în plus și nu le mai mânca nimeni. Eu am servit pe toată lumea frumos și nu am amenințat pe nimeni cu nimic”, a declarat proprietarul.

Ce trebuie să știi când alegi restaurantul pentru nuntă

Să decizi asupra unei locații este simplu, dacă mergi la vizionare cu o listă de întrebări bine stabilită. Iată ce trebuie să știi când alegi restaurantul pentru nuntă, ca să te bucuri de evenimentul visurilor tale.

Disponibilitate

Dacă ai programat vizionarea restaurantului pentru nuntă cu un an înaintea petrecerii propriu-zise, ai șanse mari ca localul să fie disponibil când ai nevoie de el. Zilele de sâmbătă sunt foarte solicitate, așa că orice amânare poate să te lase fără opțiuni. Evită saloanele cu construcții în L sau T, coloane sau pereți care aglomerează interiorul.

Dotări

Iată câteva aspecte esențiale ale discuției despre salon:

Ce vei primi din punct de vedere muzical – ce cabluri sau accesorii trebuie să aduci, care este acustica localului, dacă ți se oferă un DJ și cine este el. Ce vor primi invitații – aici ne referim la tot ce este disponibil la masă. Unele localuri îți oferă gratuit șervețele decorative, în timp ce altele te trimit către un furnizor cu care colaborează pentru veselă.Câți ospătari se vor ocupa de mese și care este raportul invitat – ospătar. Câte locuri de parcare sunt disponibile și dacă există neînțelegeri cu cei din jur legate de volumul muzicii după ora 23.

Meniuri și costuri

De obicei, restaurantele oferă trei tipuri principale de meniu, adaptate la posibilitățile tale financiare. Acestea pot fi personalizate în funcție de tipul invitaților. Dacă știi că la nuntă vor participa invitați care au restricții la anumite feluri de mâncare, event managerul trebuie să îți ofere opțiuni alternative de meniu personalizat. Verifică dacă meniurile includ băuturile preferate ale prietenilor tăi și în ce cantități sunt acestea disponibile. Se spune că cele mai populare băuturi servite la nunți sunt vinul și whiskey-ul. Însă au fost nenumărate evenimente unde berea, cocktailurile sau ginul au fost la mare căutare. Află ce include fiecare meniu cu exactitate, care sunt beneficiile și costurile suplimentare dacă îți dorești anumite elemente la nuntă. Unele localuri merg atât de departe încât oferă gratuit posibilitatea de a instala o fântână de ciocolată, candy bar-uri și specialități dulci. Altele percep o „taxă de închiriere” pe zi sau oră pentru faptul că utilizezi salonul, ne sfătuiesc reprezentanţii unei agenţii de evenimente.

