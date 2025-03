”Noi, maghiarii, nu am primit niciodată nimic pe gratis”. Antal Arpad, explicații după ce a spus că-n Transilvania nu e război, dar nici pace

”În discursul meu, am afirmat că 'ceea ce trăim acum în Transilvania nu este război, dar nici pace nu putem numi'. Această afirmaţie nu face referire la un conflict armat sau la o stare de război, ci descrie realitatea complexă pe care o traversăm: tensiuni sociale, provocări economice, incertitudini politice şi transformări care influenţează comunitatea noastră. Am subliniat faptul că trăim într-o lume marcată de crize succesive, de schimbări rapide şi de provocări globale. M-am referit la lecţiile istoriei, la momentele în care oamenii au fost nevoiţi să facă faţă haosului şi incertitudinii, aşa cum se întâmplă şi în prezent. Totodată, nu putem ignora realitatea geopolitică din regiune. Războiul hibrid purtat de Rusia împotriva României şi a altor state europene este o ameninţare reală, manifestată prin dezinformare, atacuri cibernetice, presiuni economice şi tentative de destabilizare socială. Aceste strategii nu implică un conflict armat clasic, dar afectează securitatea şi stabilitatea societăţii noastre. În acest context, este esenţial să rămânem vigilenţi, să consolidăm instituţiile democratice şi să promovăm unitatea în faţa acestor provocări. Nu am susţinut şi nu am sugerat în niciun fel că în Transilvania ar exista un conflict armat sau că situaţia actuală ar trebui interpretată în această cheie. Orice altă interpretare este o deturnare a sensului real al mesajului meu” menţionează primarul Antal Arpad, într-un comunicat de presă, conform Agerpres.



Primarul din Sfântu Gheorghe a susţinut, sâmbătă, o alocuţiune de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, în care a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat comunitatea maghiară de-a lungul secolelor, dar şi despre provocările actuale, şi i-a îndemnat pe membrii acesteia să dea dovadă de solidaritate şi să vegheze la păstrarea unităţii, identităţii naţionale şi pământului natal.

”Am putea crede că nu ne priveşte, că nu ne poate afecta”





”Noi, maghiarii, nu am primit niciodată nimic pe gratis (...) Am trăit vremuri grele, iar acestea, deşi ne-au decimat, i-au făcut pe cei rămaşi să aibă un caracter de neclintit, ne-au întărit credinţa, făcând-o de nezdruncinat, iar iubirea noastră de patrie şi libertate a devenit de neînfrânt (...) Astăzi (...) nu doar vieţile noastre sunt tulburate, ci întreaga lume e în fierbere. Dezordinea, panica şi haosul s-au răspândit (...) Să nu mai vorbim despre războiul îngrozitor care face ravagii la graniţele noastre de trei ani. Am putea crede că nu ne priveşte, că nu ne poate afecta, însă Crimeea este, în linie dreaptă, mai aproape de Sfântu Gheorghe decât este Budapesta...Simţim pericolul, trăim zilnic consecinţele şi vedem clar conturarea unei noi ordini mondiale. Ceea ce trăim acum în Transilvania nu este război, dar nici pace nu putem numi. Istoria ne oferă numeroase lecţii: a fost haos în 1848, a fost haos în 1990, şi este haos şi astăzi (...) Sunt unii care cred că trebuie să ne mulţumim cu ceea ce avem (...) Nu...Eu cred că avem o misiune, că Sfântu Gheorghe are o misiune, că trebuie să ne ridicăm în faţa furtunii dacă este nevoie, pentru că puterea poporului maghiar stă în faptul că, şi în vremuri grele, rămâne loial libertăţii (...) În trecut s-au luat multe decizii peste capetele noastre şi încă se iau şi astăzi, fără ca noi să le putem schimba. Totuşi, există un lucru asupra căruia nimeni nu poate avea influenţă: dragostea noastră profundă pentru pământul natal, loialitatea care ne defineşte”, a declarat primarul Antal Arpad, conform traducerii oficiale asigurate de organizatori.



Sâmbătă, la Sfântu Gheorghe, câteva sute de persoane au participat la o defilare pe străzile principale şi la o adunare publică organizată în Piaţa Centrală, la care a fost prezent şi Hidveghi Balazs, deputat în Parlamentul Ungariei şi secretar de stat adjunct în cabinetul premierului ungar Viktor Orban.

