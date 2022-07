Nicușor Dan se ia la trântă cu Toni Greblă după controlul din Parcul Cișmigiu: Nu a făcut nimic. Așa, să dăm opinii...

”Lucrurile acestea, câteva dintre ele, aşa cum le-a constatat, sunt acolo de ani de zile. Nu s-au crăpat aleile din acest an de mandat. Nu s-au îndoit gardurile în acest an de mandat. Nu s-a rupt Podul Mare în acest an de mandat. Noi am început cu lucrurile cele mai grele: podul, cuva lacului. Avem buget pentru alei, pentru schimbarea locurilor de joacă. (...) Atribuţia lui asta este - să se respecte legea în Bucureşti şi nu a făcut nimic în Inspectoratul de Stat în Construcţii de un an de zile sesizat cu nelegalitatea PUZ-urilor de sector, prin care dispar sute de hectare de spaţiu verde. Nu a făcut nimic să constate că Inspectoratul de Stat în Construcţii nu şi-a făcut treaba. Asta e treaba domnului prefect. Aşa, să dăm opinii despre cum arată oraşul poate oricine", a afirmat Nicuşor Dan, la Realitatea TV, conform Agerpres.



În opinia sa, la mijloc ar putea fi "o mişcare politică".



"Eu am un mandat de patru ani în care încerc să rezolv problemele bucureştenilor şi o să fiu evaluat de bucureşteni peste cei patru ani şi am încercat să mă duc exact în locurile care sunt structurale şi de care depinde viaţa bucureştenilor", a adăugat Nicuşor Dan.

Toni Greblă cere sancțiuni. Parcul Cișmigiu, în paragină

Prefectul Capitalei, Toni Greblă, a declarat astăzi, pentru Agerpres, după controlul efectuat în Parcul Cişmigiu: ”Am fost însoţit de inspectori de la DSP, Garda de Mediu şi de la Protecţia Consumatorilor, în cursul acestei după-amiezi şi mâine vor valorifica rezultatul controlului, astfel încât mâine seara voi avea rapoartele complete împreună cu sancţiunile pe care le propun a fi luate. Ca să fiu mai concret, aceasta înseamnă amenzi şi termene foarte scurte, rezonabile de conformare pentru a intra în normalitate, în legalitate", a precizat Toni Greblă.

Citește continuarea aici

Recent, Nicușor Dan a fost întrebat fix despre Parcul Cișmigiu.

În cadrul conferinței de presă susținută la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a evitat să ofere vreo explicație cu privire la problema apei calde și la starea deplorabilă în care se află Parcul Cișmigiu. Deși una dintre jurnalistele prezente la conferința de presă a insistat în nenumărate rânduri să primească un răspuns, Nicușor Dan a precizat că răspunde doar întrebărilor „pe urbanism“, ba chiar s-a amuzat atunci când a fost întrebat despre problemele bucureștenilor:

”Aveți vis-a-vis de Primăria Capitalei un parc, Parcul Cișmigiu. Ați mers să vedeți cum arată, domnule primar?“, a fost întrebat Nicușor Dan.

”Vă mulțumesc pentru interes, cred că mai sunt și alți colegi...“, a spus Nicușor Dan.

”Vreau să-mi răspundeți, vă rog frumos, la această întrebare. Parcul Cișmigiu este unul dintre parcurile destul de cunoscute din Capitală, lacul a fost secat, dacă mergeți o să vedeți că miroase foarte urât și este foarte mizerabil“, a insistat, din public, jurnalista.

”Am spus la începutul acestei serii de întrebări că o să iau întrebări pe urbanism“, a adăugat Nicușor Dan.

”Și asta nu ține tot ce se întâmplă în Capitală? Nu reprezintă ...“, a continuat jurnalista.

”Pe urbanism!“, a spus tranșant primarul Capitalei, după care a râs.

”Sunteți primarul Capitalei. Vis-a-vis de Primăria Capitalei este un parc ce trebuia să vă intereseze. (...) Ați mersă să vedeți cum arată?“, a întrebat, din nou, jurnalista.

”Din respect pentru colegii dumneavoastră, vă rog să le permiteți să pună întrebări pe urbanism“, a spus Nicușor Dan.

”Din respect pentru colegii mei care sunt interesați de subiect, vă rog să le răspundeți la aceste întrebări“, a spus jurnalista.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News