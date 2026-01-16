Nelu Iordache a părăsit penitenciarul Rahova din București / foto

Curtea de Apel București a admis o contestație în anulare depusă de omul de afaceri Nelu Iordache și i-a redus acestuia condamnarea primită în dosarul fraudei cu fonduri europene alocate pentru construcția autostrăzii Nădlac - Arad de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni închisoare, după ce instanța a constatat că o parte dintre fapte s-au prescris.

Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat în acest dosar, în septembrie 2021, pentru mai multe infracțiuni, la care s-a adăugat o altă pedeapsă de 6 ani primită în dosarul Transalpina.

El a depus o contestație în anulare, admisă de Curtea de Apel București, instanță care a stabilit că pentru o parte dintre infracțiuni faptele s-au prescris, și anume pentru deturnare de fonduri și delapidare.

Judecătorii au reținut că nu a intervenit prescripția în cazul altor două infracțiuni: fals în înscrisuri sub semnătură privată (4 ani și 6 luni închisoare) și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave (2 ani închisoare), precum și în cazul unei condamnări de 2 ani aplicate de Tribunalul Giurgiu.

Prin contopire a rezultat o pedeapsă finală de 5 ani și 10 luni, din care se va scădea perioada petrecută în închisoare, și anume de la 8 septembrie 2021 până în prezent.

Trebuie menționat că Nelu Iordache a mai scăpat de o condamnare de 12 ani și 6 luni închisoare primită la instanța de fond în dosarul delapidării companiei de transport aerian Blue Air, tot prin prescrierea faptelor, precum și de un alt dosar de evaziune fiscală, care se referea la achiziții fictive de materiale de construcție în contul firmei Romstrade.

Nelu Iordache a fost trimis în judecată de DNA în aprilie 2013

Nelu Iordache a fost trimis în judecată de DNA în aprilie 2013, fiind acuzat că a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația sumei de peste 31,5 milioane lei, reprezentând o parte din avansul încasat de la CNADNR pentru proiectarea și execuția lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac - Arad (aproximativ 22,3 km), lucrarea fiind finanțată în proporție de 85% din fondul de coeziune al UE.

Romstrade SRL era lider al Asocierii Romstrade SRL - Monteadriano Engenharia E Construcao SA - SC Donrep Construct SRL, care a încheiat contractul cu CNADNR. Suma de 31.519.960 lei încasată de la CNADNR SA a fost utilizată în realitate pentru achitarea unor datorii restante ale societății Romstrade SRL, pentru a susține societățile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla în mod direct sau prin persoane interpuse, precum și în scop personal, după retragerea unor sume în numerar.

Concret, banii au fost folosiți pentru achitarea unor datorii în valoare de peste 9,7 milioane lei ale societăților în care Iordache era direct interesat, între care o companie de transport aerian, plăți făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă. În acest sens, el i-a determinat pe unii salariați ai Romstrade să falsifice mai multe facturi emise de furnizori, astfel încât să reiasă că plățile erau aferente lucrărilor la autostrada Nădlac - Arad.

De asemenea, s-a constatat retragerea în numerar a sumei de aproape 9,9 milioane lei cu scopul declarat al achiziției de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare-cumpărare fictive în numele Romstrade.