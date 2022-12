"Moartea de bătrânețe nu există!" Dr. Diana Bulgaru, mit demonat: Nu se scrie niciodată așa ceva

Moartea de bătrânețe este o expresie utilizată în cazul decesului unor persoane vârstnice. Îmbătrânirea și moartea sunt legate: pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, moartea lor devine mai probabilă până când, la o vârstă extremă, putem fi surprinși mai mult de viața continuă decât de evenimentul morții.

Să luăm în considerare unele dintre caracteristicile clinice ale bătrâneții. Se spune adesea că suntem la fel de bătrâni ca arterele noastre, sugerând că boala arterială, care crește cu siguranță odată cu bătrânețea, este cauza tuturor semnelor clinice ale bătrâneții. Degenerarea arterială, în special arterioscleroză (cel mai frecvent datorată ateromului), este cea mai frecventă cauză de debilitate și deces în țările dezvoltate.

Moartea de bătrânețe nu există

Specialiștii susțin că nu există moarte de bătrânețe. Prof. univ. dr. Diana Iliescu-Bulgaru a explicat, în exclusivitate pentru DC Medical, de ce nu există moarte de bătrânețe. Moartea de bătrânețe poate fi, de asemenea, folosită pentru a descrie moartea unei persoane mai în vârstă care are loc în timpul nopții, posibil din cauza faptului că inima unei persoane se oprește în somn.

”Nu există moarte de bătrânețe. Nu se scrie niciodată așa ceva. Din punct de vedere medico-legal, diagnosticele de pe certificatul de deces trebuie să conțină o cauză a decesului. Cauză trebuie să fie un eveniment anatomo-generator care să poată determina decesul.

Bătrânețea începe la 50 de ani, etapa a treia a vieții începe la 50 de ani. Nu putem trece ca tot ce moare la peste 50 de ani că a murit de bătrânețe”, a explicat prof. univ. dr. Diana Bulgaru, în exclusivitate pentru DC Medical.

Moartea de bătrânețe, ce este

Certificatul de deces al reginei Elisabeta conține doar două cuvinte curioase sub cauza morții ei – moartea de bătrânețe

Am putea vorbi despre oameni care mor de bătrânețe în discursul de zi cu zi. Dar cine moare de fapt de bătrânețe, medical vorbind, în secolul 21?

O astfel de cauză vagă a morții nu numai că ridică întrebări cu privire la modul în care a murit cineva, ci poate fi, de asemenea, dificilă pentru familie și cei dragi lăsați în urmă.

Multe moduri în care oamenii mor

Principalele cauze de deces în Anglia și Țara Galilor sunt demența și boala Alzheimer; boli de inimă; boli cerebrovasculare (cum ar fi accident vascular cerebral); cancer; și COVID. Alte cauze notabile includ boli respiratorii cronice inferioare (cum ar fi astmul); gripă; și pneumonie.

Moartea de bătrânețe, o istorie interesantă

Moartea de bătrânețe are o istorie lungă. A fost o cauză principală de deces în secolul al XIX-lea, alături de descrierea vagă ”găsit mort”. La mijlocul secolului al XIX-lea, înregistrarea morții cuiva a trecut de la cleric la laic, prin Births and Deaths Registration Act 1836 (în Regatul Unit).

A existat apoi publicația reper ”Bertillon Classification of Causes of Death” (Clasificarea Bertillon a cauzelor morții), scrisă de statisticianul și demograful francez Jacques Bertillon.

Filosoful canadian Ian Hacking a scris că a muri de orice altceva decât ceea ce era pe lista oficială era "ilegal, de exemplu, să mori de bătrânețe".

