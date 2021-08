Medic român, infectat cu noul coronavirus: Da, m-am vaccinat! Oare de ce se fac presupuneri?

Iuliana Elena Lambru a spus că a făcut o formă extrem de ușoară a bolii tocmai datorită faptului că s-a vaccinat.

”Z2 carantină: stare fizică f. bună, stare psihică f. bună , stare emoțională f. bună ! Percep gust amar, gusturile spicy: piper, ardei iute și simt și acru dar la modul să mușc din lămâie, dacă storc lămâie pe pește nimic! Sunt din ce în ce mai bine și chiar așa și este!”, a zis medicul.

”Z3 carantină: mă simt excelent! După postarea de ieri am primit întrebări legate de vaccinare, adică Dvs ca medic nu v-ați vaccinat? Oare de ce se fac presupuneri….De cele mai multe ori, noi gândim ceva despre cineva, că ar fi făcut sau că nu ar fi făcut ceva, când de fapt cel mai ok ar fi să întrebăm respectiva persoană în loc să ne dăm noi cu presupusul…! Deci, ca medic, m-am vaccinat de la începutul anului, în prima tură, ca sa spun așa! Am 6 luni de la rapel! Probabil ca de asta am făcut o formă f ușoară, eu am convingerea asta!”, a spus medicul.

---

Covid-19: Un medic transmite mesajul disperat al unui pacient nevaccinat: I-am îndeplinit dorința înainte să-l sedez / video

Un medic a transmis mesajul unui pacient pe care tocmai îl intubase din cauza Covid-19.

„Sunt Domingo González, medic la Spitalul Universitar Insular din Gran Canaria (Spania), și realizez acest videoclip pentru a împlini cuvântul dat unui pacient pe care a trebuit să-l intubez acum câteva ore”, așa începe un videoclip cu un apel disperat al unui doctor pentru ca populația să se vaccineze.

În acest spital, nouă din zece pacienți care se află la terapie intensivă nu fuseseră vaccinați. Domingo González a ales să transmită un mesaj, respectând astfel dorința unui pacient care tocmai fusese intubat din cauza unei pneumonie bilaterale cauzate de SARS-CoV-2, un pacient nevaccinat.

„Înainte să-l sedez, m-a pus să-i promit că voi face acest videoclip pentru a transmite oamenilor că este important să se vaccineze. Mi-a spus că nu s-vaccinat de frică, din cauza a ceea ce a auzit și a văzut pe rețelele sociale... și că a regretat că nu a făcut-o și că a ajuns în această situație”, a zis medicul.

Pacientul său, adaugă acest specialist, știe că el a fost „un exemplu de ceea ce nu trebuie făcut” și, prin urmare, i-a cerut să transmită tuturor celor care încă mai au îndoieli să se vaccineze.

„În aceste zile", subliniază el, „am internat mai mult de 10 pacienți afectați de Covid-19 la terapie intensivă, care nu au fost vaccinați de frica efectelor vaccinului. Nu erau negaționiști, dar erau influențați de ideile negaționiștilor", a mai zis medicul.

Domingo González le cere oamenilor care distribuie mesaje false despre vaccin să se gândească la daunele pe care le pot face „ideile false”, idei care pun în pericol viața oamenilor. „Ajutați-ne să salvăm vieți!”, conchide medicul.