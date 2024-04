Fericirea, de Eric Assous, premiera lunii aprilie la Teatrul Apropo

Teatrul Apropo, ”un spațiu de creație independent, pentru tinerii artiști, deschis în cartierul Pipera, în inima corporatistă a orașului”, propune în cea mai recentă producție a sa un spectacol care tratează cu umor și delicatețe o dilemă a fiecărui cuplu: dacă poți să iubești și poți fi iubit, fericirea are oare termen de valabilitate?

Piesa ”Fericirea”, scrisă de Eric Assous, spune povestea unui cuplu al zilelor noastre, Louise și Alexandre, aflat într-un adorabil joc al compromisurilor. Ea, după o aventură de-o noapte, îl încuie pe el în casă și nu-l lasă să plece. El îi pică pe cap, în toiul nopții, cu bagajul în mână și o anunță că s-a hotărât să se mute la ea. Nu par a fi cei mai potriviți, unul pentru celălalt. Dar totuși se îndrăgostesc, iubesc și își caută fericirea împreună. Cuplul Louise și Alexandre ne poartă astfel înapoi la propriile întrebări, poate la amintirea eșecurilor noastre trecute și la această eternă căutare a iubirii și a fericirii, la această speranță pe care toți o purtăm în noi.

Eric Assous (1956 – 2020) a fost un dramaturg, scenarist și regizor francez născut în Tunisia. Numit de France Info « cel mai prolific autor de teatru privat » Eric Assous a fost obsedat, în creațiile sale, de cuplu, minciuni, trădări, frustrări. Punerea în scenă de la Teatrul Apropo îi are în distribuție pe Raluca Botez și Cosmin Crețu, iar regia este semnată de Cosmin Crețu.

Teatrul Apropo își propune să ofere dreptul de a experimenta în sens creator, care are ambiția de a produce o breșă în trepidația alergăturii zilnice la și de la munca la birou. Pentru promovarea teatrului contemporan, organizează an de an Festivalul Bucharest Fringe, un spațiu al libertății artistice unde sunt aduse în lumina reflectoarelor și puse în valoare cele mai curajoase și inovative performance-uri din zona independentă, din București și din țară.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News