UPDATE 2: Unchiul face declarații halucinante / Un copil de 6 ani ar fi fost vândut unui cetățean neamț. A fost scos din România cu o procură falsă

UPDATE 2: Apar acuzații grave ale rudelor copilului. Unchiul acestuia a dat detalii halucinante despre tranzacția care ar fi fost încheiată de tatăl minorului. Acesta spune că vânzarea ar fi avut loc la începutul lunii ianuarie, atunci când neamțul ar fi plătit jumătate din suma negociată. Tatăl copilului neagă acuzațiile.

"Ei au vândut copilul la doi oameni. Ăstora nu trebuie să le dai copii. Au primit 400 de milioane.(...) Eu am pus pe Facebook: 'aveți grijă! Copil la graniță trecut fraudulos!' Asta s-a întâmplat după 5 ianuarie. A plecat cu mașina neamțului", a spus unchiul copilului.

"A plecat cu mașina. I-am făcut pașaport la Craiova", a spus chiar tatăl copilului.

Întrebat dacă îi este dor de copil, tatăl a oferit un răspuns șocant: "Păi ne vedem prin telefon. Mereu îmi vorbește. Îmi spune 'salut tati. salut tati!', conform Antena 3 CNN.

UPDATE: Copilul urmează să fie adus în țară de autoritățile germane, anunță ministrul Familiei.

___________________________________________________________

Un copil de 6 ani ar fi fost scos din România de un cetățean german cu o procură falsă. Au apărut zvonuri că minorul ar fi fost vândut de tată, dar poliția nu a confirmat încă această ipoteză.

O anchetă a procurorilor DIICOT încearcă să afle cum a fost posibil acest lucru. Investigația încearcă să explice cum a fost posibil ca cetățeanul neamț să-l treacă granița, ce acte au fost folosite pentru tranzacție, și cu implicarea căror funcționari, pentru că în respectiva situație s-a folosit o procură falsă.

Băiețelul în vârstă de 6 ani ar fi fost vândut în luna decembrie a anului trecut. Familia are mai mulți copii, dar nu era monitorizată de DGASPC, deoarece nu ridica probleme de niciun fel. Autoritățile au aflat de tranzacție în momentul în care pe adresa Direcției de Protecția a Copilului din Gorj a apărut o sesizare în care se solicita să se verifice dacă minorul se află la domiciliu. La începutul acestei luni echipele de la DGASPC au mers acasă la familie și evident nu au găsit copilul. În urma verificărilor s-ar fi aflat că a fost vândut cu suma de 8000 de lei. De la casa familiei au fost ridicați imediat și ceilalți doi minori, o fetiță de 8 ani și un băiețel de 2 ani și 6 luni. Ei au fost dați unor asistenți maternali, conform Antena 3 CNN.

Prima declarație a ministrului Familiei

Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a oferit prima declarație despre acest caz.

"Eu am fost ieri să mă asigur că frații minorului, care acum se află în Germania, sunt bine îngrijiți de statul român prin Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului. Deci, ieri alături de directorul DGASPC Gorj ne-am deplasat ieri pentru a ne întâlni cu aceștia. E vorba de un minor de 2 ani și jumătate și o minoră de 8 ani. Am discutat cu asistenții maternali, am fost în prezența psihologilor, ne-am asigurat că beneficiază în continuare de sprijin și că sunt foarte bine îngrijiți. Este un dosar instrumentat de DIICOT. DIICOT a fost sesizat DGASPC. În urma unei solicitări pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției, venită de la autoritățile de protecție socială din Germania, se cer informații mai multe despre situația minorului în cauză. Există mai multe speculații în ceea ce privește tranzacția și procura falsă. Ceea ce pot eu să vă spun este că autoritățile statului, prin DGASPC și DIICOT, au reacționat cu promptitudine. (...) Săptămâna viitoare președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției va efectua o deplasare de urgență în Germania unde va sta la discuție cu autoritățile germane în vederea repatrierii într-un timp cât mai scurt a minorului", a spus Natalia Intotero.

