Alimentul care e un adevărat antibiotic natural. Află cum poți combate infecțiile

Roșia este extrem de antioxidantă datorită conținutului său de vitamina C. Pe lângă multitudinea de proprietăți nutriționale, roșia poate să se laude și cu puterea sa antibacteriană.

Deși inițial a fost utilizată ca plantă ornamentală, la sfârșitul secolului al XVIII-lea a început să fie cultivată în scopuri alimentare. Treptat, roșia (originară din Peru și introdusă în Europa de către cuceritorii spanioli) a devenit din ce în ce mai populară.

Până în prezent, consumul său a dus la existența a sute de varietăți diferite și la descoperirea multor efecte benefice pentru sănătate. În plus față de conținutul său ridicat de vitamina A, vitamina C și de minerale precum potasiul, se adaugă capacitatea sa puternică de antioxidare și abilitatea sa de a reduce colesterolul din sânge. Licopenul pe care îl conține are efecte de protecție cardiacă.

În afară de a fi un produs extrem de sănătos, roșia se remarcă în special prin efectul său antibiotic care previne anumite infecții. Dieteticiana și farmacista Salena Sainz a vorbit despre acest subiect.

Dovada științifică a puterii antimicrobiene a roșiilor

Spre deosebire de proprietățile antioxidante recunoscute ale roșiilor, proprietățile lor antimicrobiene sunt încă în plină dezvoltare și cercetare.

Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Cornell din SUA și publicat în Microbiology Spectrum a demonstrat recent proprietățile antimicrobiene ale sucului de roșii. Acest studiu sugerează că roșiile ar putea distruge anumite microorganisme care pot afecta sănătatea , generate de bacterii, dar și de virusuri și anumite ciuperci.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @aleksandarlittlewolf

Ce infecții combat roșiile

Conform informațiilor expertei consultate, Salena Sainz, "s-a demonstrat că sucul de roșii are o activitate antimicrobiană, în special în cazul tulpinilor cu efecte nocive asupra sănătății sistemului digestiv și urinar, cum ar fi 'Escherichia coli' (E. coli), responsabilă de cistită".

Printre componentele roșiilor se află tomatina, un antibiotic natural cu proprietăți antibacteriene, antifungice și antiinflamatorii. "Peptidele antimicrobiene naturale din acest fruct combat proliferarea bacteriilor, în timp ce ajută la reglarea răspunsurilor imune".

Aceleași peptide conținute de roșii stimulează eliberarea de proteine cu efecte stimulatoare sau inhibitorii asupra răspunsului imun. Ce înseamnă asta? Că acționează ca intermediari pentru a ajuta organismul să combată un număr mare de boli (printre care se numără și cancerul), precum și infecțiile cele mai comune.

Care sunt mai sănătoase, roșiile verzi sau cele roșii?

Continuând cu descoperirile legate de puterea antiinfecțioasă a roșiilor, Sainz ne vorbește despre tomatină, responsabilă pentru efectul antibacterian. "Tomatina este un glicoalcaloid, format la rândul său din tomatidină și patru molecule de zahăr. Această substanță are activitate dovedită împotriva ciupercilor și anumitor bacterii".

Cu toate acestea, în contradicție cu ceea ce am putea crede, Salena explică faptul că "în cazul roșiilor verzi, concentrația este mult mai mare decât cea din roșiile coapte. Licopenul, un compus bioactiv, și alfa-tomatina se asociază pentru a furniza, deci, o activitate antibiotică, antiinflamatorie și antioxidantă fără precedent, pentru a întări sistemul cardiovascular și imunitar", potrivit 20minutos.es.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News