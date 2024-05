În cadrul unei emisiuni exclusive de la DC News, părintele George Vâlcu, preot paroh al Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din Antwerpen, Belgia, a vorbit despre modul în care Religia este predată în școlile din Occident.

„La Bruxelles se iau decizii importante, dar dacă vine vorba de educație, nu prea e cazul. Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene prevede că sunt domenii unde UE are competență exclusivă, sunt alte domenii unde competențele sunt partajate cu statele membre și sunt și domenii unde competențele aparțin în mod exclusiv statelor membre, iar între acestea, primul domeniu este Educația.

În materie de politici educaționale, Bruxelles-ul nu prea are multe de spus. Tot ce poate să facă e să emită unele recomandări sau să încerce să coordoneze sistemul de educație la nivel european“, a precizat părintele din Antwerpen.

Poți studia Religie Ortodoxă, în Belgia, dacă ești elev creștin-ortodox?

„Aud de multe ori, inclusiv în discuțiile publice din România, că în Europa de Vest și în Occident, Religia nu își are locul în școli. M-a preocupat subiectul timpul de mai mulți ani și chiar am făcut un studiu la Reprezentanța Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene. Acolo am arătat că, practic, nu există vreo țară, din cele 27 ale UE, în care Religia să nu fie prezentă într-o formă sau alta în școlile publice.

Ceea ce diferă este modalitatea organizării și modul prezenței educației religioase în școli. În Belgia, societatea fiind destul de fragmentată, s-a ajuns la un mod de organizare interesant, dar nu perfect. Ora de Religie e prezentă în toate școlile publice și ea face obiectul unei cooperări între stat, care asigură cadrul formal, și cultele religioase recunoscute de către Belgia, care asigură conținutul educației religioase.

Astfel, în Belgia, dacă ești ortodox și copilul tău merge la o școală de stat, faci o cerere la sfârșitul anului școlar pentru anul următor, iar copilul poate merge la ora de Religie Ortodoxă“, a conchis părintele George Vâlcu.

