Agenția Spațială Europenă a surprins forme misterioase de arahnide pe Planeta Roșie

David Bowie și-a numit celebra trupă de acompaniament "The Spiders from Mars (Păianjenii de pe Marte)" la începutul anilor 1970.

Dar legenda rock-ului cu siguranță nu avea nicio idee că acesta descrie un fenomen real de pe planeta roșie.

Deși nu sunt păianjeni adevărați, "araneiformele" sunt crăpături întunecate în solul marțian, complet diferite de orice altceva de pe Pământ.

Grupați în jurul polului sud al planetei Marte, aceștia sunt cunoscuți sub numele de "păianjeni de pe Marte", deoarece au o formă distinctivă asemănătoare cu cea a arahnidelor.

Noile imagini obținute de două sonde ale Agenției Spațiale Europene - Mars Express și Trace Gas Orbiter - arată aceste formațiuni curioase în detalii incredibile.

Denumirea științifică a acestor caracteristici - "araneiforme" - înseamnă literalmente "în formă de păianjen" în latină.

Cum se formează "araneiformele"

Ele se formează atunci când soarele de primăvară cade pe straturile de dioxid de carbon (CO2) înghețat de la suprafața planetei.

Lumina soarelui face ca gheața de CO2 de la baza stratului solid să se transforme în gaz, care ulterior se acumulează și izbucnește în sus prin plăcile de gheață suprapuse.

Jeturile de gaz care apar, încărcate cu praf întunecat, se sparg prin straturi de gheață cu o grosime de până la un metru înainte de a cădea înapoi și de a se depune la suprafață.

Acest lucru creează pete întunecate caracteristice, în formă de "păianjen", cu un diametru cuprins între 150 și 3.000 de metri, care pot fi observate în imaginile obținute de sonda spațială.

"Procesul de jet de dioxid de carbon care formează 'păianjenii' este un fenomen complet nepământean", a declarat Dr. Meg Schwamb, astronom la Universitatea Queen's din Belfast.

"Procesul este legat de anotimpurile marțiene și reintroduce dioxidul de carbon în atmosferă. Prin studierea acestor 'păianjeni' și jeturi învățăm mai multe despre modul în care Marte diferă de Pământ" a adăugat Meg Schwamb.

Potrivit doctorului Schwamb, singurul alt corp suspectat de a avea aceste jeturi este Triton, luna lui Neptun, despre care se știe că este activă din punct de vedere geologic.

Araneiformele au fost observate pentru prima dată în urmă cu mai bine de 20 de ani, dar abia în 2021 astronomii au demonstrat cum anume se formează.

Reconstituirea procesului marțian în laborator

Cercetătorii de la Trinity College Dublin au recreat procesul marțian în laborator, coborând și ridicând blocuri de CO2 înghețat pe porțiuni de pietriș.

Experimentele au arătat că modelele de păianjen sunt sculptate prin transformarea directă a gheții uscate din solid în gaz.

Un astfel de proces are loc pe Marte deoarece planeta are o atmosferă compusă în cea mai mare parte din CO2 - aproximativ 95%.

Pe Pământ, în schimb, doar aproximativ 0,04% din atmosferă este formată din CO2. Cea mai mare parte este alcătuită din azot (78%) și oxigen (20%).

Potrivit ESA, araneiformele sunt grupate în special la periferia unei părți a planetei Marte supranumite Inca City.

Cunoscut mai oficial sub numele de Angustus Labyrinthus, Inca City a fost descoperit în 1972 de sonda Mariner 9 a NASA - în același an în care David Bowie și The Spiders from Mars și-au lansat albumul de referință.

"Life on Mars" (Viața pe Marte) din 1971

Cum araneiformele nu erau cunoscute în urmă cu 50 de ani, David Bowie s-a inspirat dintr-o altă sursă - o apariție OZN din octombrie 1954.

O mulțime de spectatori de pe un stadion italian a crezut că a fost martoră la o navă marțiană care ar fi aruncat un material subțire de filament - presupunându-se că ar fi pânze de păianjeni.

Între timp, titlul unuia dintre cele mai cunoscute hituri ale lui David Bowie - "Life on Mars" (Viața pe Marte) din 1971 - ar fi fost inspirat de acoperirea mediatică intensă a cursei dintre SUA și Uniunea Sovietică pentru a ajunge pe planetă.

În ceea ce privește existența vieții pe Marte, oamenii de știință consideră în general că răspunsul este nu, în mare parte din cauza lipsei de atmosferă și a temperaturilor scăzute.

Posibilitatea ca pe Marte să fi existat viață este mai promițătoare, deoarece se crede că planeta a fost cândva acoperită de un ocean, conform Daily Mail.

