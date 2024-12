Video cu momentul în care un asteroid se prăbușește în Siberia. NASA l-a detectat cu doar câteva ore înainte

Un mic asteroid a luminat ieri, 4 decembrie, cerul din nordul Siberiei, după ce a ars în atmosfera Pământului într-o minge de foc „spectaculoasă”, dar inofensivă, scrie Live Science.



Astronomii au observat roca spațială cu un diametru de 70 de centimetri în dimineața zilei de miercuri, cu doar câteva ore înainte ca roca spațială să intre în atmosferă.



„Datorită observațiilor astronomilor din întreaga lume, sistemul nostru de alertă a putut prezice acest impact în +/- 10 secunde”, a scris Agenția Spațială Europeană (ESA) într-o postare pe X, fostul Twitter.

C0WEPC5, așa cum a fost numit temporar asteroidul, a intrat în atmosfera Pământului la 1:15 a.m., ora locală, pe 4 decembrie, peste îndepărtata Republică Saha a Rusiei, cunoscută și sub numele de Iacutia, în nord-estul Siberiei. Oficialii locali au fost puși în alertă, a menționat ministerul pentru urgențe din Saha, dar nu au fost raportate pagube în timpul impactului.

Imaginile cu mingea de foc au fost distribuite de Ministerul Afacerilor Interne din Republica Saha pe Telegram. Filmările ar fi fost făcute de colegii săi de la Departamentul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru districtul Olekminsky, dar și de locuitorii orașului.

Sistemul de alertă pentru impactul terestru de asteroizi (ATLAS) al NASA a observat roca spațială cu 12 ore înainte de ca aceasta să pătrundă în atmosfera noastră, a spus ESA, devenind al patrulea așa-numit „impactor iminent” detectat până acum în acest an și al 11-lea detectat în total.

