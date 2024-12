Un sarcofag misterios găsit în Turcia ar putea fi mormântul lui „Moș Crăciun” / foto în articol

Sfântul Nicolae a fost un episcop creștin timpuriu de origine greacă din orașul maritim Myra din Asia Mică. Sfântul Nicolae a avut multe minuni atribuite mijlocirii sale, dar este cunoscut și pentru practica sa generoasă de a dărui daruri, care a dat naștere conceptului tradițional de Moș Crăciun, scrie Heritage Daily.

La secole după moartea sa, împăratul bizantin Teodosie al II-lea a dispus construirea Bisericii Sf. Nicolae peste locul unde Sfântul Nicolae slujise ca episcop.

Trupul său a fost exhumat și reîngropat în biserică, dar până în secolul al XI-lea d.Hr., rămășițele sale au fost transferate și catalogate ca relicve sacre în Basilica di San Nicola din Bari, sudul Italiei.

În timpul primei cruciade, marinarii venețieni au recuperat majoritatea rămășițelor sale și le-au transportat la Veneția, unde au stat în bazilica mănăstirii San Nicolò al Lido.

În 1953, o inspecție a fragmentelor osoase din Bari și Veneția a stabilit că acestea provin de la același individ, deși autenticitatea pentru a stabili dacă aparțineau Sfântului Nicolae a fost neconcludentă.

Arheologii au efectuat un studiu de doi ani asupra Bisericii Sf. Nicolae, care face parte din Proiectul „Moștenire pentru viitor” inițiat de Ministerul Culturii și Turismului.

În săpăturile recente ale anexei cu două etaje a bisericii, arheologii au descoperit un sarcofag de calcar care măsoară aproximativ 2 metri lungime. Sarcofagul a fost parțial îngropat la o adâncime de 1,5 până la 2 metri și are un capac în două ape.

Profesorul asociat Ebru Fatma Findik de la Universitatea Hatay Mustafa Kemal, a declarat: „Cea mai mare speranță a noastră este să găsim o inscripție pe sarcofag. Acest lucru ar ajuta la clarificarea conținutului înmormântării și ne-ar permite să stabilim perioada exactă din care datează.”

„În timp ce capacul sarcofagului a fost descoperit, doar o mică secțiune a camerei funerare a fost expusă, iar excavațiile ulterioare sunt de așteptat să dezvăluie mai multe detalii în următoarele luni”, a adăugat Findik.

Potrivit arheologilor, sursele istorice și apropierea sarcofagului de biserică conferă pondere teoriei că acesta ar putea fi mormântul său original. „Aceasta ar putea fi o confirmare arheologică semnificativă a surselor istorice cu privire la locul de înmormântare al Sfântului Nicolae”, a comentat Findik.

