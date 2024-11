Au fost găsite tunelurile unui „oraș secret“ sub gheața din Groenlanda / foto în articol

În timpul unui zbor științific din aprilie 2024, o aeronavă NASA Gulfstream III a zburat deasupra calotei de gheață Groenlandei purtând instrumente radar pentru a cartografia adâncimea calotei de gheață și a straturilor de rocă de sub ea. Imaginile au dezvăluit o nouă imagine a Camp Century, o bază militară americană din perioada Războiului Rece, constând dintr-o serie de tuneluri sculptate direct în calota de gheață., potrivit Space.

După cum se dovedește, acest „oraș secret” abandonat a fost locul unui proiect secret al Războiului Rece, cunoscut sub numele de Project Iceworm, care a cerut construirea a 4.023 km. de tuneluri care ar putea fi folosite pentru rachete balistice nucleare cu rază intermediară (IRBM) împotriva Uniunii Sovietice.

„Nu știam ce este la început“, a declarat Chad Greene de la NASA, un om de știință criosferic la Laboratorul de propulsie cu reacție (JPL) al agenției, într-o declarație a agenției.

„În noile date, structurile individuale din orașul secret sunt vizibile într-un mod în care nu au mai fost văzute până acum”, a adăugat el.

Construcția la Camp Century a început în 1959, dar baza a fost abandonată în 1967 din cauza costurilor și provocărilor de a împiedica prăbușirea tunelurilor în calota de gheață aflată în continuă schimbare.

Proiectul Iceworm a căutat să folosească Groenlanda de Nord ca loc de lansare datorită apropierii sale de Uniunea Sovietică și din cauza îndepărtării locației, potrivit articolului din 2007 „The Iceman that Never Came” publicat în The Scandinavian Journal of History.

„Conceptul cheie a fost de a desfășura rachetele în „mii de mile de tuneluri”, sau mai degrabă tranșee acoperite, a căror podea s-ar afla la 8 metri sub suprafață”, se arată în articol.

Șanțurile au fost proiectate pentru un tip de rachetă IRBM Minuteman modificată, cunoscută sub numele de „Iceman”, care ar fi capabilă să reziste presiunilor lansării prin calota de gheață. Proiectul Iceworm a fost în cele din urmă anulat și abandonat împreună cu Camp Century, dar ecourile acestei epoci a Războiului Rece încă se răsfrâng în peisajul Groenlandei astăzi.

Armele, canalizarea, combustibilul și alți contaminanți au fost îngropați în Camp Century când a fost abandonat, dar stratul de gheață din Groenlanda care se dezgheață amenință să dezgroape aceste relicve periculoase. Guvernul SUA chiar a emis o declarație în 2017, spunând că „recunoaște realitatea schimbărilor climatice și riscul pe care îl prezintă” și va „colabora cu guvernul danez și autoritățile groenlandei pentru a soluționa problemele de securitate reciprocă” în Camp Century.

Deocamdată, totuși, Camp Century servește drept un avertisment și un indicator de la care oamenii de știință pot măsura modul în care clima noastră în schimbare afectează zone precum calota glaciară din Groenlanda.

„Fără cunoștințe detaliate despre grosimea gheții, este imposibil să știm cum vor răspunde calotele de gheață la încălzirea rapidă a oceanelor și a atmosferei, limitând foarte mult capacitatea noastră de a proiecta ratele de creștere a nivelului mării”, a spus cercetătorul criosferic al JPL Alex Gardner în declarația NASA.

NASA intenționează să folosească datele colectate de campanie pentru a informa studiile viitoare cu privire la calotele de gheață ale Pământului.

Zborurile au fost efectuate din Baza Spațială Pituffik, fosta Bază Aeriană Thule. Baza Forțelor Spațiale este acum cea mai nordică instalație a armatei americane și acceptă misiuni de avertizare împotriva rachetelor, apărare antirachetă și misiuni de supraveghere spațială.

