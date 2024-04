Biden face o gafă citind instrucțiunile de pe teleprompter cu voce tare /video

Biden, care citea de pe un teleprompter, a părut că a incorporat instrucțiuni din scenariu în mijlocul discursului său, rezultând o linie de aplauze neplăcută, scrie Sky News.

Momentul a venit în timpul unei secțiuni a discursului sale, care părea să fie luată direct dintr-un discurs de campanie electorală.

"Văd o Americă în care apărăm democrația, nu o diminuăm. Văd o Americă în care protejăm libertățile, nu le luăm. Văd o economie care crește mult dinspre bază, unde cei bogați plătesc partea lor corectă, astfel încât să putem avea îngrijire a copilului, concediu plătit și atât de mult mai mult, și încă să redugem deficitul bugetar federal și să creștem oamenii economici. „Închipuiți-vă ce putem face mai departe. Încă patru ani, pauză”, a spus el, înainte de a râde.

Joe Biden just read “Pause” off of his teleprompter before his “crowd” started chanting “Four More Years”.



The Biden campaign is now manufacturing chants at his poorly attended rallies.



Pathetic.



