”Mare coaliție” între PNL-PSD-UDMR. Kelemen Hunor, anunț

„Luni ne-am consultat cu președinții organizațiilor județene, iar în cadrul ședinței online al Consiliului Reprezentanților Unionali (CRU) am decis să continuăm guvernarea, iar UDMR să înceapă negocierile pentru formarea unei mari coaliții între PNL-PSD-UDMR, susținută de grupul parlamentar al minorităților naționale” - este anunțul făcut, potrivit Mediafax, luni seară, de Kelemen Hunor, președintele UDMR.

În opinia acestuia, coaliția are sens doar dacă se pot face reforme pentru revizuirea Constituției: „introducerea republicii parlamentare poate fi un astfel de obiectiv important”.

PSD începe negocierile cu PNL, UDMR și minorități naționale pentru formarea unui nou guvern

PSD va începe negocierile cu PNL, UDMR și minoritățile naționale, este decizia luată luni, cu unanimitate de voturi, de Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat. Anunțul a fost făcut de prim-vicepreședintele social-democraților Sorin Grindeanu.

„PSD va începe negocierile cu PNL, UDMR și minoritățile naționale”, anunță prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat Sorin Grindeanu.

El spune că decizia a fost luată cu unanimitate de voturi.

Social-democrații au decis și formarea a patru echipe de negociere.

„Suntem deschiși să negociem pentru a urgenta soluționarea problemelor românilor”, a adaugăt Sorin Grindeanu.

Cîțu: E crucial ca Ministerul Finanțelor să fie condus de un liberal

Este crucial ca Ministerul Finanțelor să fie condus de liberal, a precizat președintele PNL, Florin Cîțu, premier interimar.

„Sunt lucruri la care PNL ține și le vom pune pe masă în discuții cu oricare dintre parteneri. (...) Este crucial (n.r. ca Ministerul Finanțelor să fie condus de un membru PNL). PNL a arătat că Ministerul Finanțelor, condus de PNL în ultimii doi ani, a făcut minuni. Am reușit să convingem agențiile de rating să schimbe perspectiva, chiar în această perioadă în care avem o criză politică, să schimbe perspectiva de la negativ la stabil, am reușit să scădem deficitul bugetar, e clar că am demonstrat că se poate face”, a spus Florin Cîțu.

„Pentru mine importante sunt reformele. Eu am intrat în politică pentru reforme și pentru a face lucruri pentru români. Vreau să văd cu cine putem face aceste reforme”, a subliniat Florin Cîțu.