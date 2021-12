Marcel Ciolacu îi numără banii și pensia lui Dacian Cioloș: ”Euro-specialule”. Liderul USR: Dragă Marcele, am o veste proastă

”Dragă Marcele”

”Dragă Marcele, cum se face că tu poți să-mi numeri mie salariile, dar noi nu putem să știm câți bani ați furat din România? Pentru cei care nu știți contextul discuției, pentru că îmi imaginez că nimeni, niciodată, nu are vreun motiv serios să intre pe pagină la Marcel Ciolacu, trebuie să vă spun că a ieșit din vizuină, supărat foc pentru că i-am spus că fură curent cu numirea fratelui lui Stănescu - mecanizator agricol - la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energie. Într-un text de înaltă ținută, cum numai pesediștii care își iau bacalaureatul după ce ajung deputați știu să producă, domnul Ciolacu se apucă să-mi numere banii și pensia. Dragă Marcele, am o veste proastă pentru tine. Până apuc eu pensia, am toată energia necesară să fac totul ca acest vis urât care se numește PSD, împreună cu impostorii lui, să dispară din viitorul modern al țării.P.S. Interesul PSD pentru pensii speciale este admirabil. De asta poate se apleacă mai repede și asupra subiectului pensiilor speciale ale primarilor, pe care PSD le-a adoptat, și le abrogă mâine. Și fără să mai pună biruri pe cei care muncesc.” a scris Dacian Cioloș, președintele USR, pe Facebook.

”Dacian, campionule”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a scris anterior pe Facebook: ”Dacian Cioloș A.K.A. colecționar de rente și pensii speciale! PSD a înghețat toate salariile demnitarilor și toate pensiile speciale! Tot noi am desființat pensiile speciale ale parlamentarilor, pentru că USR – deși a stat un an de guvernare – a uitat tot ce a promis! Cu toate acestea, este un domn de la USR care, între două avioane de Bruxelles, ne dă lecții pe Facebook de morală și etică politică.

1. Dacian, când te gudurai pe trepte la Kiseleff ca să fii premier cum stăteai cu morala?! Aveai centura neagră cu 10 DANI în contorsiune morală, campionule!

2. Dacian, tu ai încasat fără jenă lună de lună, timp de 3 ani, câte 8.500 de euro ca rentă de fost comisar. Adică peste 300 de mii de euro! Și mai urmează un ”mizilic” pentru bătrâneți liniștite: o dublă pensie specială pe viață de MII de EURO ca europarlamentar și fost comisar! În România NU se mai plătesc pensii speciale pentru parlamentari, euro-specialule! Tu când renunți la privilegiile tale plătite din bugetul UE, adică și din banii României, adică și din banii românilor?! Ipocritule! Dacian, cățărarea pe cadavre, pe minciună și pe mizerie umană nu înseamnă că ești un alpinist al moralei! Înseamnă doar că ai caracter zero! ZERO - ca și guvernul pe care l-ai condus!”.

”Alexandru Stănescu are referințele perfecte în CV, e fratele lui Paul Stănescu”

”Coaliția PSD-PNL e definiția de manual a zicalei „spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești”. Nici nu s-a uscat bine cerneala pe demisia lui Florin Roman, că amicii acestuia de la PSD au ieșit la atac contra mea cu pretextul apărării plagiatorului. Ca orice afacerist care miroase pericolul, cei de la PSD încearcă o diversiune prin care să acopere numirea unui mecanizator agricol la ANRE. Din start, ar trebui să ne întrebăm ce au în comun lucrările de primăvară cu energia electrică, dar Alexandru Stănescu are referințele perfecte în CV, e fratele lui Paul Stănescu, secretarul general al PSD.” este postarea lui Dacian Cioloș, care i-a generat reacția lui Marcel Ciolacu.

”L-am propus pentru că nu a avut loc pe liste la parlamentare” explica Marcel Ciolacu.

