Maratonul de Antreprenoriat, competiția care încurajează liceenii să își dezvolte idei de afaceri

Elevii din clasele a X-a și a XI-a își prezintă ideile în fața unui juriu, trecând prin etape locale și regionale până la finala națională. Competiția oferă premii consistente, anul trecut echipa câștigătoare primind 10.000 de lei. Galani, jurat și sponsor, a subliniat importanța inițiativei în educația antreprenorială a tinerilor.

"Este un proiect organizat și susținut de CONAF, Confederația Națională de Antreprenoriat Feminin. Ei au introdus în programă școlară pentru liceu cursurile de antreprenoriat Există curs de antreprenoriat pe care elevii de liceu îl pot parcurge. Este un curs opțional, dar există în programă și pentru a stimula implicarea elevilor în această materie. Organizația CONAF organizează o competiție națională care se cheamă Maratonul de Antreprenoriat pentru tineri și pentru elevi.

Și acest lucru ce presupune? Sunt echipe de liceeni, clasa 10-11, care vin cu diverse idei de afaceri pe care ulterior le prezintă unui juriu, iar juriu se realizează local, regional în fiecare județ. Ulterior se face o finală națională în care există un câștigător a cărui echipă câștigătoare este remunerată cu niște premii care au fost foarte consistente. Anul trecut echipa care a câștigat a primit 10.000 de lei, adică a fost o sumă destul de serioasă.

Anul trecut am fost membru în juriu, deci am jurizat în fazele regionale și în faza națională Iar anul acesta m-am implicat mai mult în sensul în care am fost inclusiv în licee, inclusiv am promovat această idee către liceeni. Finanțarea se realizează de către CONAF. Participanții trebuie să vrea să participe atâta tot Finalele regionale și finala națională este organizată de către CONAF cu sprijinul sponsorilor și inclusiv eu am fost sponsor anul trecut, am sponsorizat un premiu, am oferit un premiu în valoare de 3000 de lei unele dintre echipele câștigătoare", a explicat Olimpiu Galani, la Mi-Th influencer.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News