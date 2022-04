LOTO. Tragerile speciale ale Sărbătorilor de Paști

LOTO. TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:30

LOTO. Sambata, 23 aprilie, Loteria Romana organizeaza TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE SARBATORILOR DE PASTI.

LOTO. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

LOTO. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

LOTO. La tragerile loto de duminica, 17 aprilie, Loteria Romana a acordat 25.396 de castiguri in valoare totala de peste 1,19 milioane lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,60 milioane lei (peste 527.400 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 4 milioane de lei (peste 821.200 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,66 milioane lei (peste 539.000 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 82.900 de lei (peste 16.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 30.200 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 433.800 de lei (peste 87.700 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 27.000 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 63.100 de lei (peste 12.700 de euro).

LOTO. Joi, 21 aprilie si duminica, 24 aprilie, nu vor avea loc trageri loto.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News