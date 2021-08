Liviu Iolu (USR PLUS), după săgețile lui Cîțu: O golănie! Amestecă bețivăneala cu rectificarea

În conferința de presă susținută astăzi, premierul Florin Cîțu s-a declarat "susprins neplăcut" de atacurile partenerilor de coaliție pe tema dosarului privind cele două zile de închisoare pe care le-a făcut în SUA, după ce a fost prins beat la volan.



"Cred că totul începe de la rectificare, de acolo începe nemulțumirea colegilor din coaliție”, a declarat Cîțu, amintind și situaţia directorului CFR Călători, căruia USR nu i-a cerut să plece din funcţie, după ce a lăsat un tren plin cu călători blocat în câmp timp de opt ore.

Reacție din USR PLUS

"Florin Cîțu spune că ”supărarea” USR PLUS și reacția despre faptul că a ascuns arestarea din SUA are legătură cu rectificarea bugetară pentru că miniștri nu au primit cât au cerut. O golănie, singurul care amestecă bețivăneala cu rectificarea e chiar Florin Cîțu”, a scris Liviu Iolu pe Facebook.

"Nu pot să duc 7-8 beri"

Florin Cîțu a făcut noi declarații, astăzi, în scandalul momentului, după ce s-a descoperit că a fost prins băut la volan, în SUA, unde a făcut două zile de închisoare.

"Este o situaţie prin care nu am dorit să mai trec niciodată şi nu am mai trecut. Era sâmbătă, era 3 decembrie, fusese ziua colegului meu de cameră şi de acolo veneam. Doar ştiu că am băut îndeajuns încât să depăşesc limita legală. Cred că am consumat bere. Nu pot să duc 7-8 beri, dar am băut cât să depăşesc limita legală şi am fost oprit. Când am fost oprit de poliţişti, am recunoscut imediat că am consumat băuturi alcoolice şi am respectat toate procedurile legale pe care le avem în statul Iowa", a declarat Florin Cîțu.

Ce declara Florin Cîțu, în momentul în care s-a aflat totul

"Este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus. A fost o greşeală. Repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este. A trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".