Klaus Iohannis, prima reacție după ce un tânăr a murit la Festivalul Saga: Ne pare rău tuturor că se ajunge la astfel de excese. E nevoie de educaţie

Klaus Iohannis a venit cu o reacție, după ce un tânăr de 25 de ani, a murit sub ochii prietenilor la Festivalul Saga, din cauza unei supradoze de droguri. Aflat într-o vizită la Buzău, președintele României a fost întrebat de către un jurnalist ce măsuri vor lua autoritățile după acest caz, mai ales că urmează alte două festivaluri la fel de mari: Neversea și Untold.

"Este o tragedie și ne pare rău tuturor că se ajunge la astfel de excese. Cred că este nevoie ca organizatorii să fie un pic mai fermi, dar și aici, dacă vrem să mergem la rădăcină, este nevoie de educație, însă și educația are nevoie de supraveghere și sunt foarte bucuros că domnul ministru de Interne mă însoțește astăzi în delegație și sunt convins că deja se lucrează la o abordare. Noi avem instituții care se ocupă de aceste chestiuni și sper tare mult să ajungem într-o combinație din educație și organizare mai bună la a elimina complet astfel de evenimente tragice. ", a răspuns Klaus Iohannis.

Bogdan avea doar 25 de ani. O supradoză i-a fost fatală

Reamintim că Bogdan, un tânăr de doar 25 de ani a murit sub privirile prietenilor săi acum două zile, în timpul festivalului Saga. Tânărul venise din Chișinău pentru a-și vedea artiștii favoriți pe scena din București, potrivit Antena 1. O supradoză de droguri i-ar fi fost fatală băiatului. Deși medicii au încercat să îl salveze, intervenind rapid, nu au reușit să mai ajungă cu el în viață la spital. Apropiații săi au primit vestea cruntă de la autoritățile din România.

"Au fost la o discotecă... Ori i-au pus ceva în pahar, ori a băut ceva substanțe, nu se știe cum s-a întâmplat. De la ceva substanțe a decedat... S-a schimbat un pic de când a plecat în România.", a povestit verișoara lui Bogdan pentru sursa citată anterior.

Un alt tânăr a supravieţuit până la spital, dar medicii nu au mai reușit să facă nimic pentru a-l ține în viață.

Reacţia organizatorilor Saga Festival

"Pentru festivalul SAGA, siguranța participanților este cea mai importanta. De aceea, de fiecare data luam toate masurile necesare pentru a preveni incidente de orice fel. La intrarea in perimetrul evenimentului, echipele de securitate controlează în detaliu fiecare persoana care accesează zona. Ca o confirmare a poziției pe care o luam, reprezentând totodată o constanta pentru noi, este si parteneriatul de anul acesta cu Agenția Naționala Antidrog, care este prezenta la eveniment cu puncte de informare, într-o campanie de prevenire a consumului de substanțe interzise.

SAGA Festival este complet împotriva consumului de substanțe interzise si are zero toleranta pentru posesia lor si un comportament de acest gen. De aceea se încearcă de fiecare data, prin toate modalitățile, educarea publicului in acest sens. In ceea ce privește evenimentele regretabile de vineri seara, menționăm faptul ca echipajele SMURD si Ambulanta au acționat rapid pentru a le oferi primul ajutor persoanelor in nevoie, la fata locului si transport de urgenta la spital.

SAGA Festival este despre muzica, despre întâlnirea cu prietenii, despre siguranța participanților si informarea acestora, de aceea face încă o data apel către festivalieri sa se bucure de experienta unui astfel de eveniment fără stimulente care le pot pune viata in pericol si fără orice altfel de excese care pot dauna sănătății si integrității fizice si morale", au transmis organizatorii pentru DC NEWS. Vezi mai mult AICI.

