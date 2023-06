Klaus Iohannis, 9 ani ca preşedinte al României. Bogdan Chirieac: Faţă de aşteptările pe care le-am avut, realitatea a fost cruntă. Va fi făcută o analiză anul viitor şi o să cadă de sus

"După mandatul lui Traian Băsescu, orice ar fi venit nu avea cum să fie mai jos. Că au fost toate nenorocirile alea în cei zece ani de mandat. Dar în 2014, când a candidat Klaus Iohannis, mulţi dintre noi ne-am gândit că este un nou Carol I sau un nou Ferdinand Întregitorul. Aşa ne-am gândit atunci. Deci nu mă aşteptam ca în 2017 să nu fie autostradă Bucureşti-Sibiu. În loc de asta, însă, vedeţi cum arată România astăzi. Justiţia este nefuncţională, administraţia este total ineficientă, sunt o mulţime de aberaţii în sistemul statului, sunt cel puţin două state paralele cu statul legal din România", a declarat Bogdan Chirieac despre Klaus Iohannis la Antena 3 CNN.

Preşedintele Klaus Iohannis a primit, în weekend Premiul Franz Werfel pentru Drepturile Omului pentru anul 2023, dar şi Premiul Civic German. În cadrul ceremoniei, Klaus Iohannis a fost lăudat pentru meritele sale ca preşedinte al României, dar şi pentru performanţele la catedră.

Ulterior, pe un ton ironic, analistul politic a spus că "acum înţeleg şi supărarea domniei sale când profesorii au refuzat să se întoarcă la catedră, după ce a avut loc întâlnirea cu liderii sindicali. Dacă cei din afară îi fac astfel de laudatio, sigur că domnia sa e un pic rupt de realitatea din România. Problema e că va fi făcută o analiză anul viitor după cele două mandate ale sale, şi o să cadă de sus domnul Klaus Iohannis.

Sigur, a avut şi în plan extern merite importante. A oprit revizionismul maghiar, este peste tot foarte bine văzut în plan extern, dar nu sunt iniţiative, lucruri de care să ne agăţăm, să spunem că ceva a făcut".

Berta Popescu, jurnalist Antena 3 CNN, a punctat că "preşedintele trebuia să aibă măcar un proiect de ţară? Vedem că România Educată e în grevă!".

"Păi cum să fie? Dacă faci în anul 9 de mandat, cine credeţi că va implementa acest proiect care nu are nici buget aprobat? Următorul preşedinte îl va arunca la coş şi va adopta alt proiect. Cum a făcut şi dl Iohannis cu programul de guvernare al lui Liviu Dragnea. L-a luat şi l-a aruncat la coş. Era primul program de guvernare al României în 30 de ani. N-o fi fost nimic bun în el? După aceea nu au mai existat programe de guvernare, cum se vede şi acum. Nu există niciun program real, niciun proiect de ţară, nimic!", a mai declarat Chirieac.

Juncker: Nimeni nu ar vorbi despre Republica Moldova, dacă eu şi România nu am vorbi de ei

Şi Jean Claude Juncker, fostul preşedinte al Comisiei Europene, a vorbit despre rolul important al preşedintelui Klaus Iohannis în politica externă.

"Klaus Iohannis a fost dedicat protecţiei minorităţilor de la începutul mandatului, nu doar în România, ci peste tot în lume. Acest lucru e dovedit şi de acţiunile sale în privinţa Republicii Moldova, un stat foarte mic, despre care nu ar mai vorbi nimeni dacă eu şi România nu am vorbi de ei", a declarat Juncker.

Întrebat dacă ajutorul primit de Republica Moldova este doar meritul lui Klaus Iohannis şi al lui Jean Claude Juncker, Chirieac a spus că "Jean Claude Juncker a vrut să fie foarte amabil la acest discurs. Mai ales că domnul preşedinte Iohannis a mai luat un premiu. Dânsul este, de altfel, campion la premii internaţionale, mai ales germane.

Dar ajutorul pentru Moldova a avut loc şi pe vremea lui Adrian Năstase, să ştiţi. Până şi Băsescu a continuat. Iar lucrurile s-au materializat când Rusia a atacat Ucraina, iar lumea s-a uitat cu atenţie spre Republica Moldova.

Or fi nişte merite şi acolo, dar faţă de aşteptările pe care le-am avut faţă de preşedintele Iohannis, realitatea a fost cruntă. Poate noi am avut aşteptări prea ridicate. Să ne aducem aminte cum a fost ales, cu ce procent zdrobitor, ce făcuse înainte ca primar al Sibiului, ce bine arăta Sibiul. Am zis toţi că să vină un neamţ. Ăsta a fost atu-ul domniei sale, a fost neamţ, l-am ales. Dar după ce s-a întâmplat cu Klaus Iohannis şi cu Dominic Fritz la Timişoara, mi-e teamă că nu se va mai întâmpla prea curând în România!".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.