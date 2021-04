”Jos pandemia!” Monica Pop, după scrisoarea transmisă de anumiți medici în frunte cu Alberts: NU am semnat-o!

”PRIVIND COMUNICATUL DE PRESA AL MEDICILOR: Vă aduc la cunostintă ca eu nu l-am semnat din cauza faptului că nu sint de acord cu anumite puncte. Am insistat asupra acestui lucruAm spus mereu in media ca sint adepta purtarii măstii! Am sugerat pct 8 pt ca asta consider ca se intimpla, total in defavoarea populatiei. Am spus mereu acelasi lucru in media. Nu sint de acord cu negarea protectiei data de mastile conforme si nici cu negarea existentei bolii. Se exagereaza si se greseste mult, este adevarat”, a transmis Monica Pop.

Mai mulți medici și stomatologi din România au transmis un mesaj către guvernanți prin care cer încetarea ”stării de teroare”. Ei cer ridicarea restricțiilor și revenirea la normalitate.

Iată punctul 8 propus de Monica Pop:

Opriți strategia greșită de comunicare (posibil programatică), prin anunțuri zilnice apocaliptice, care conduce la depresii grave în populația și așa îngrozită de problemele financiare rezultate din năruirea activității economice în toate domeniile! De peste un an, se anunță zilnic doar numărul (neverificabil) de nou-infectați, numărul de cazuri grave din ATI (neverificabile) și numărul de decese (care includ decesele la pacienți fără simptome de Covid), dar nimic despre cei vindecați. Din acest motiv, starea de spirit a românilor se agravează constant. Niciun cuvânt de încurajare, de încredere într-un viitor bun, dimpotrivă. Iar un lucru binecunoscut în medicină este acela că scăderea moralului și stresul induc deprecierea importantă a imunității organismului.